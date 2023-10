Vesela Buba iz ‘Lud, zbunjen, normalan’ izgubila sina: Vožnja kajakom pretvorila se u noćnu moru

Autor: Barbara Grgić

Bosanskohercegovačka glumica Belma Lizde-Kurt domaćoj publici najpoznatija je po ulozi vesele i osjetljive spremačice u obitelji Fazilinović, Rabije Bubić Bube.

Glumica je jednom prilikom otkrila je da je upravo djeca najviše poistovjećuju s likom Bube.

“Gledatelji zbilja vjeruju da Buba postoji. Kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, oni prepoznaju Bubu. Često se ne mogu sjetiti odakle me znaju, ali vide me kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako mi je obitelj, požele mi sve najbolje”, ispričala je.





Ono što je trebao biti divan izlet pretvorilo se u noćnu moru

Ipak, iako je svima u sjećanju ostala kao vrckasta i pozitivna spremačica, Belma je u stvarnom životu doživjela veliku tragediju od koje se nikada nije oporavila. Naime, Belma je prije 13 godina izgubila sina Jana Isaka, kojeg je dobila u braku s redateljem Alešom Kurtom. Kada se zadesila tragedija, Jan je imao samo 10 godina i bio je u posjetu rodbini u Kanadi.

Belmin sin i njegova tada 63-godišnja rođakinja otišli su u vožnju kajakom. Tijekom vožnje došlo je do prevrtanja kajaka, a pronađen je tek idućeg dana – i to prazan. Tijela žene i malenog Jana sina pronađena su šest sati kasnije. Iako su oboje odmah završili u bolnici, Belmin sin naposljetku je preminuo od ozeblina.

Belma se nakon obiteljske tragedije posvetila radu s djecom, radionicama, redateljskim projektima, ali i odgoju kćeri, danas 17-godišnje Ume.