VELIKI USPJEH HRVATSKOG FILMA! ‘Sigurno mjesto’ osvojilo čak tri nagrade na festivalu u Locarnu: ‘Presretni smo’

Autor: Dnevno.hr

“Sigurno mjesto”, debitantski dugometražni igrani film redatelja Jurja Lerotića nastao u produkciji Pipsera, prikazan je u sklopu natjecateljskog programa Concorso Cineasti del presente 75. Filmskog festivala u Locarnu te osvojio ukupno tri nagrade: za najboljeg redatelja, najboljeg glumca (Goran Marković) i najbolji prvi dugometražni igrani film.

“Radili smo dugo i predano i bili potpuno u filmu do prije dva tjedna kada smo ga završili. Ovo sve što se sada događa došlo je tako brzo i jako je intenzivno i presretni smo što je film prvenstveno prepoznala publika koja nas je zasula predivnim komentarima i naravno da ga je prepoznao žiri. Ove nagrade su potvrda tih divnih reakcija. Ono što je nama posebno važno i puno nam znači je da film o temi o kojoj govori Sigurno mjesto publika i žiri prepoznaju na taj način”, izjavila je tim povodom producentica filma Miljenka Čogelja.

Pogledajte trailer!





Juraj Lerotić dobio je nagradu za najbolju režiju (Best Emerging Director Award of the City and Region of Locarno), Goran Marković za najboljeg glumca (Pardo for Best Actor), a film je nagrađen i kao najbolji debitantski dugometražni uradak (Swatch First Feature Award).

Traumatičan događaj, iznenadan pokušaj suicida, otvara procijep u svakodnevici tročlane obitelji. Njihov život mijenja se iz temelja, kao da su uvučeni u rat nevidljiv svima ostalima. Radnja se zbiva unutar kratkog perioda i reducirana je na ono najakutnije – spasiti bližnjega.

Film Sigurno mjesto temelji se na osobnom iskustvu autora Jurja Lerotića, koji ujedno u filmu igra i glavnu ulogu. Pored njega, glavne uloge u filmu nose Snježana Sinovčić Šiškov i Goran Marković. Direktor fotografije je Marko Brdar, montažer Marko Ferković, scenografkinja Jana Plećaš, a kostimografkinja Katarina Pilić.

Sigurno mjesto nastalo je u produkciji tvrtke Pipser, a producentica filma je Miljenka Čogelja, dok su hrvatski koproducenti Zelena zraka (Saša Ban i Nevenka Sablić). Film je nastao u suradnji sa slovenskom produkcijom December.