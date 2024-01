Veliki povratak zvijezde 70-ih i 80-ih koji je zbog ribe i peškarije odustao od glazbene karijere

Autor: Barbara Grgić

Dalibor Brun jedan je od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, a povratak u glazbeni svijet i nove pjesme sigurno su razveselili njegovu publiku. Nakon hit singla “Pijem, pijem”, Brun nastavlja s radom na novom albumu te se najnoviji singl “Noćas si u snove došla” odlično melodijski i žanrovski nadovezuje na prethodni. Za “Noćas si u snove došla” je snimljen i prekrasan videospot u režiji Zdravka Valentina.

Svoju diskografsku priču započeo je 1973. godine kada je za tadašnji Jugoton objavio LP “Voljenoj”, a tijekom 70-ih za istu kuću objavio je još nekoliko uspješnih albuma. Ovaj veliki glazbenik omiljenog glasa, iza sebe ima karijeru koja traje više od četiri desetljeća.

Imao je i svoj TV show

Snimio je preko 50 ploča, nastupao na svim važnijim festivalima, a imao je i svoj TV show. Posljednji studijski album “Nema spavanja” obljavljen je za Croatia Records 2004. godine, a na najveće hitove iz njegove karijere podsjeća kompilacija “The Best of Collection” objavljena 2015. godine. Devedesetih godina Dalibor je objavio i album sa skladbama Đorđa Novkovića “Mega mix” koji je do današnjih dana, ostao jedan od rekordera u prodaji hrvatske diskografije.

Ipak, svoju je karijeru, vjerovao ili ne – napustio zbog ribe.

”A ja sam nekad bio poznati ribar, ali sa obale, na špare i ove sitne…. I sad ako to uspije idem u ribare! Plac, štand i sve…”, izjavio je svojevremeno. Čini se da je Brun pravi primjer da ni u osmom desetljeću nije kasno za vraćanje prvim ljubavima.