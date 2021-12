VELIKI POVRATAK SINIŠE CMRKA: Tvorac ‘Turbo Limach Showa’ otkrio što je sve radio nakon naprasnog odlaska s HRT-a!

Autor: Š. P.

Punih 18 godina prošlo je otkako se ugasila jedna od najpopularnijih domaćih emisija za djecu – “Turbo Limach Show”. Njezin voditelj i začetnik Siniša Cmrk utonuo je u anonimnost, morao se da bi preživio posvetiti drugim poslovima, fanovi su ga sretali u jednom trgovačkom lancu u kojem je radio…

Njegova karijera dječjeg junaka naprasno je završila jer je navodno napao asistenicu. HRT mu je tada otkazao suradnju, privatne televizije nisu bile previše zainteresirane za skupi i atraktivni dječji format i cijela je priča nevjerojatnom brzinom završila u TV arhivi bez ikakvih pokušaja oživljavanja popularne emisije.

Ovih dana Cmrk se vratio u medije zahvaljujući novom projektu – u Otočcu je otvorio prvi Ured optimizma u Hrvatskoj. “Više od pet tisuća znanstvenih radova izravno upućuje na korelaciju optimizma i zdravlja, tjelesnog, mentalnog, emocionalnog i socijalnog. Optimizam je dobrovoljan i doživotan: probajte, ne boli!”, rekao je Cmrk za Jutarnji list.

Otvorit će urede po čitavoj Hrvatskoj: “Hrvatska ima četiri regije optimizma. U Srijemu je Ured optimizma u Otoku. Sjeverni na Križnici, centralni u Otočcu, u Otoku cetinskome za jug. Još ćemo otvoriti urede u Križevcima, Sv. Križu Začretju, Križu, Dobrinju na Krku, Dobropoljani na Pašmanu i na Korčuli”.

U 18 godina koliko ga nema na malim ekranima, Cmrk se, priznaje, bavio svim i svačim. “Učio sam režirati posebne koncerte, radio u Zepteru, kreirao literaturu za djecu, radio i TV formate, učio hortikulturu, učio dječicu jahati, radio na baušteli. Uza sve to, posljednjih deset godina intenzivno misionario i mislionario optimizam”, rekao je.

“Nulti sat”, “Mjesecolendar” i “Zvrk domaćisntvo” samo su dio literature koju je napisao za djecu i mlade. Piše romane i za odrasle.

“Za “velike”, gotov je roman “Snovje i stvarje”, “Introlucija” je u procesu dogotavljanja, a “Egocentrizam, geacentrizam i duhovnost” moja je sinteza znanja i spoznaja kroz obrazovni i životnoiskustveni okvir. “Dobrokracija” je pokušaj promišljanja i pozitivne vizije suživota budućih zajednica na Zemlji”, priča Cmrk.

Ipak, njegov ‘televizijski mozak’ nije u potpunosti prešutio – na tragu nekoć popularnog “Turbo Limach Showa” priprema novi veliki projekt.









“Upravo pripremam s deset zemalja EU te Rusima i Kinezima televizijski dječji festival tradicijske kulture. Po produkciji, dosegu i opsegu, bit će to globalni televizijski format, utjecajan i moćan. Skoro će!”, zaključuje Cmrk.

Prije nekoliko godina prokomentirao je nagli odlazak s HRT-a i naglasio da će svoju verziju priče ispričati – u knjizi.

“Hvala Bogu što ništa nije bilo, a to je bio i sudski epilog. To je bilo najbolje što mi se moglo dogoditi, bez toga ne bih bio tu gdje sam danas i ne bih imao obitelj koju imam. Daj Bože da mi se i prije tako nešto dogodilo. Ne larmam o tome po novinama niti sam nesretan što to nije bilo tako pompozno objavljivano. O pravim razlozima tih situacija bit će više u knjizi ‘Turbo Limach Show – nikad ispričana priča’. Bit će argumentirano objašnjeno zašto je Cmrk smetao HRT-u, jer se zalažem, i uvijek se jesam, da se proizvodi hrvatski program, da se ne mulja na troškovnicima, da kompetentni ljudi uređuju i izvode programske sadržaje. Sve je to počelo degradirati u moje vrijeme i traje i danas”, ispričao je za E-Podravinu.