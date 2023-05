VELIKI POVRATAK RENATE SOPEK NA MALE EKRANE? ‘Na početku moje karijere svi su sumnjali, nakon 25 godina više nitko ne dvoji!’

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Televizijska voditeljica, trenerica fitnessa i stručna specijalistkinja odnosa s javnošću, Renata Sopek hrvatsku je javnost osvojila pojavljivanjem pred malim ekranima, a proglašena je najseksepilnijom Hrvaticom te su je mediji nerijetko nazivali “hrvatska Jane Fonda”.

Od prognoze na RTL televiziji do domaćih magazinskih emisija poput “Zvijezda Ekstra”, potom popularnog reality showa “Big Brother”, ipak se odlučila otisnuti u neke druge vode. Zdrav način života i ljubav prema tjelovježbi odveli su je u brojne projekte kojima godinama promiče život kakav i sama živi. “U dobroj formi s Renatom Sopek” i “Ultrafit by Renata Sopek”, njezini su iznimno zamijećeni projekti.

Prije nekoliko godina odlučila je učiniti još jedan korak u svom osobnom i poslovnom razvoju. Upisala je preddiplomski stručni studij komunikacijskog menadžmenta na Edward Bernays University Collegeu, gdje je s dodatkom diplomi “summa cum laude baccalaureus”, spletom okolnosti postala i prva studentica Bernyasa koja je diplomu obranila online. Naime, svemu je kumovala korona. No ni tu nije stala te je zahvaljujući specijalističkom diplomskom stručnom studiju Upravljanje odnosima s javnošću, postala stručna specijalistkinja odnosa s javnošću. Nije ni čudo što se zna našaliti i reći da je “prava štreberica”.





Već deset godina Sopek sudjeluje u vodećem hrvatskom sportsko-edukacijskom projektu Aktivna Hrvatska s ciljem promicanja kulture zdravog i aktivnog života, a nama je otkrila zanimljive rezultate proizišle iz višegodišnjeg djelovanja.

* Gotovo cijeli dosadašnji radni vijek proveli ste pred malim ekranima. Na koje ste projekte odnosno voditeljske uloge posebno ponosni?

Najviše sam ponosna na autorsku emisiju “U dobroj formi s Renatom Sopek”. U njoj je bilo objedinjeno sve što volim raditi, od tjelovježbe do voditeljskog angažmana te moje kreativnosti. Također i DVD-izdanja “U dobroj formi s Renatom Sopek”. Riječ je o najprodavanijim izdanjima tog tipa u povijesti Hrvatske.

* Koji su vam trenuci iz tog perioda života najdraži?

Postoje ljudi i mjesta koja nikad ne bih vidjela ili upoznala da nije bilo nekih snimanja i to je neprocjenjivo. Također, super ekipa s kojom sam surađivala, a danas su mi prijatelji. Naravno, bilo je i milijun anegdota koje se i danas prepričavaju.

* Sada ste više iza kamera, bavite se PR-om i dalje vodite projekte poput Aktivne Hrvatske. Kako to da ste se odlučili posvetiti sportu i zdravom načinu života i poslu koji je ipak drugačiji od voditeljskog, što je prethodilo takvoj odluci? Koji su bili minusi, a koji plusevi?









Sport i promicanje pozitivnih životnih navika su nešto što sam, uz voditeljski angažman, paralelno radila godinama te mi je televizija bila odlična platforma koju sam koristila da to podijelim s ljudima. Naravno da sam se u tom segmentu razvijala godinama i kao takva pozicionirala u javnom prostoru, a ljudi su mi vjerovali jer su znali da im pokazujem ono što i sama radim i živim. Upravo zato su svi moji projekti vezani uz tjelovježbu i polučili velik uspjeh. Logično da sam ostala u toj sferi i danas, a sad je moja suradnja dosegnula puno višu razinu te surađujem s mnogim velikim tvrtkama kojima osmišljavam programe rekreacije, seminare i sl.

Kad je riječ o PR-u, razne segmente odnosa s javnošću sam i prije “pokrivala” tijekom pripremanja svojih projekata, u komunikaciji s medijima, pripremajući se za snimanja, gostovanja i intervjue, te sam željela zaokružiti cjelinu i “pojačati” svoje znanje pa sam upisala Bernays – visoku školu za komunikacijski menadžment.

Dogodilo se i “sazrijevanje” u poslovnom smislu te sam željela promijeniti radno okruženje kojeg sam se u jednom trenutku jako zasitila, a i kvalitetom me više nije zadovoljavalo. Dakako da i danas radim puno voditeljskih gaža i to baš volim jer je veliki gušt imati izravnu komunikaciju s ljudima, moći improvizirati… Poveznica je mnogo jer sam i dalje, danas radeći u Conor komunikacijama, te prije toga u Millenium promociji, u kontaktu s medijima, i dalje se moram zbog posla pojaviti na raznim događanjima… Plus je to što stalno radim na sebi i učim nešto novo, a ono na što sam se morala priviknuti jest da više nemam klizno radno vrijeme.









* Kako danas izgleda vaš radni dan?

Jako je dinamično, u tom se pogledu ništa nije promijenilo. Dolazim rano u ured i odrađujem svoje taskove vezane uz PR, odlazim na sastanke, pripremam evente ili odlazim na njih zbog posla. Riječ je o full service agenciji pa je jako dinamično. Svemu tomu pridodajte voditeljske gaže, snimanja i obaveze, kao i putovanja koja su vezana uz projekt Aktivna Hrvatska te ostale suradnje.

* Nedostaje li vam televizija u smislu nekih drugih angažmana u kojima vlada blještavilo, glamurozne toalete?

Ne iz tog razloga, ali nedostaje mi neki kvalitetan projekt po mojem ukusu, koji bih uživala raditi.

* Je li teško biti javna osoba, jesu li postojali takvi trenuci?

Nije teško jer me ljudi doživljavaju kroz prizmu pozitivnih životnih navika i sporta, što izaziva uvijek samo pozitivne reakcije. Na početku moje karijere na televiziji nekako su svi sumnjali u preplavljivanje tržišta mladim licima, no nakon 25 godina moje prisutnosti u javnom prostoru, ne zbog skandala nego zbog jako pozitivne priče, nitko više ne dvoji. Iako mi to nikad nije bilo važno, važno je bilo svoj posao odraditi najbolje što mogu i biti profesionalna i odgovorna.

* Kako komentirate to što mnogi i danas zazivaju vaš veliki povratak na male ekrane? Postoji li takva mogućnost?

Da, iskreno sve češće čujem takve komentare i moram reći da mi je drago jer i danas ima puno ljudi koji prate moje treninge, dolaze na treninge Aktivne Hrvatske, prisutni su na mojim voditeljskim angažmanima i opet me iznova angažiraju. Sve to znači da radim svoj posao kako treba. Rekla sam da mogućnost postoji ako se pojavi neki projekt u kojem bih se voljela vidjeti kao voditeljica.

* Nikada o vama nisam pročitala ni jedan trač ili nešto skandalozno. Je li se ikad dogodilo da ste pročitali nešto o sebi što je bio običan trač ili nešto što vas je uzrujalo? O čemu je bila riječ?

Nadam se da ni nećete. Moram priznati da se ne sjećam ničeg tako dramatičnog. Sigurno je bilo nekih gluposti jer nitko toga nije pošteđen, ali ne znam što bih izdvojila… Naravno da će vas nešto sigurno uzrujati tijekom godina, ali odabirom ovog posla na to morate biti spremni.

* Kako se volite opuštati?

Opušta me kućno okruženje, dobra knjiga i film, druženje s “mojim ljudima”, sestrina sportska masaža, ako je uspijem nagovoriti da me izmasira. Nisam prezahtjevna, ustvari samo želim malo slobodnog vremena, lako ću naći načina da se opustim.

* Koje sportove najviše volite, u čemu biste se još željeli okušati?

Volim tenis, pratim neke nogometne utakmice, boks… Sama sam se okušala u mnogim sportskim aktivnostima, a osobito uživam u adrenalinskim izazovima poput vožnje sportskih aviona, utrka… Zahvaljujući snimanjima, u mnogočemu sam se okušala…

* Postoji li nešto što vam nikako ne ide od ruke, a željeli biste da je drugačije?

Ne postoji, jedino što me izluđuje je golf. Budući da sam na entu potenciju, to dugotrajno promišljanje udaranja loptice zna me izbaciti iz takta.

* Jednom ste otkrili da ste kao djevojčica bili malo nestašni, pa čak i jeli svijeće? O čemu je riječ?

Teško je reći o čemu je tu bila riječ! Bila sam mirna, ali samo na prvu. Pa su ljudi bili zavarani, a ja bih u međuvremenu napravila epohalnu nepodopštinu. Jela sam svijeće, omote od knjiga – tvrdi uvez, narukvice… Tukla se… U svakom slučaju, mojim roditeljima nikad nije bilo dosadno s mojom sestrom i sa mnom…

* Sada već s dobrim odmakom, kako ocjenjujete rezultate projekta Aktivna Hrvatska koji je još u tijeku?

Riječ je o najdugovječnijem sportsko-edukacijskom projektu na našim prostorima. Već 11 godina diljem Hrvatske treniramo sa svim generacijama, potičemo na promjenu životnih navika nabolje… Pokrenuli smo više od 40.000 ljudi i svake godine je sve veći interes vježbača. Sve važne institucije su pokrovitelji projekta. Ja mislim da govorimo o megauspješnom projektu koji ima vrhunske rezultate.

* Nakon svih tih godina vježbanja, treninga…, što biste rekli za Hrvate? Jesmo li uistinu predebela nacija?

Nažalost, statistike nam ne idu u prilog. Mislim da sam dovoljno rekla. Čak 35 % osmogodišnjaka je pretilo. Moramo poraditi na uvođenju tjelesne aktivnosti u svoju dnevnu rutinu… Upravo zato su projekti poput Aktivne Hrvatske nužni kako bi se javnost educirala i potaknula na promjenu navika, kako vezanih uz prehranu tako i uz tjelovježbu.

* Gdje vidite najčešće probleme kada je riječ o promjenama životnih navika u Hrvata?

Najčešće se to povezuje s nedostatkom vremena, ali morali bismo razmišljati o blagodatima za zdravlje i onom negativnom što nam neaktivnost donosi. Također, financije dosta diktiraju odabir aktivnosti. Nedostatak volje ne smijemo zaboraviti, a od toga sve počinje.

* Bliži se ljeto. Pripremate li neke nove aktivnosti za one željne zdravijeg života i vježbanja?

Aktivna Hrvatska će imati treninge po cijelom Jadranu i pozivam sve da se prijave za njih na našim službenim stranicama te dođu vježbati s našim timom.

* Kako se pripremiti za ljeto i dovesti figuru u formu? Koje su ključne stvari kojih se moramo držati i kada bismo trebali početi s pripremama?

Ključno je ne početi razmišljati o tome u “pet do dvanaest”. Treba se baviti nekom vrstom tjelesne aktivnosti u kontinuitetu te paziti na prehranu. Ovo što sam vam napisala jako je općenito jer detaljnije bi bilo preopširno i imali biste još par stranica intervjua. Poanta je da navedeno već svi znaju, samo što neke treba podsjetiti, a neki će ignorirati što god ja rekla. U konačnici se vraćamo na ono najvažnije – treba se natjerati i napraviti prvi korak. Nakon toga se zaljubite u tjelovježbu jer čini čudo i za vaše mentalno zdravlje, a želimo se osjećati dobro i osloboditi se stresa. Jer ga imamo i previše zbog dinamičnog životnog tempa i problema.