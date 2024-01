Veliki korak Danijele Martinović i policajca Josipa: Ovo je toliko dugo čekala

Autor: G.B.

Kada je Danijela Martinović došla u policijsku postaju podnijeti prijavu zbog krađe identiteta, nije ni slutila da će susresti ljubav svog života, policijskog inspektora Josipa Plavića.

“On je osoba kakvu još nikad u životu nisam upoznala. S njim je sve lagano, moguće, prirodno, i on uopće nema osjećaj težine zbog toga što neki dijelovi mog posla nose, to što je naglo medijski porastao interes za njim, sve to nosi s takvom lakoćom da je to nevjerojatno”, rekla je Danijela za InMagazin, a zatim je dodala da nije mogla bi zamisliti što joj se lijepog sprema u životu.

Danijela i Josip trenutno rade na uređenju “kuće u cvijeću”, a u tom raju jedva čeka uživati sa svojim inspektorom. “S radovima se nikad ne zna, u punom su jeku, vjerujemo da će na proljeće biti sve gotovo”, istaknula je pjevačica koja se uskoro sprema ući i u glazbeni studio te snimati i pjesmu koja bi svjetlo dana trebala ugledati krajem veljače.

‘Sve se događa u pravo vrijeme’

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Danijela je u razgovoru za In Magazin priznala kako je Josip osvojio njeno srce. “To je nekako zaista neobična priča bila. Meni su prije godinu dana na internetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom. Ona je to prijavila i moj slučaj je došao Josipu na stol i eto,” ispričala je.

“Ja vjerujem da se sve događa u pravo vrijeme. Stvarno je poseban, drugačiji, njegov pogled na život. Ljubazan je, susretljiv, poseban je… Ja sam se sad zbunila, ja ne znam o tome pričati…” rekla je zaljubljena Danijela.

Simpatična glazbenica iza sebe ima dugogodišnju vezu s Petrom Grašom te brak sa Markom Perkovićem Thompsonom. Iza Josipa je također jedan brak u kojem je dobio sina, a s bivšom suprugom je u dobrim odnosima.