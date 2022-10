‘VELIKI GUBITAK ZA HRVATSKU KULTURU’ Od posljedica duge bolesti preminuo redatelj Lukas Nola

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Lukas Nola, proslavljeni hrvatski filmski redatelj i scenarist, preminuo je u 59. godini nakon duge i teške bolesti. Višestruko nagrađivani hrvatski “majstor filma”, kako saznajemo, danas je izgubio dugogodišnju borbu protiv raka grla.

“Rak grla dijagnosticiran mi je prije tri godine i od tada se bavim njime koliko se on bavi mnome. To je ozbiljna stvar koja se ne može gurnuti pod tepih, no iako zahtijeva veliku posvećenost, nikad mi neće postati prioritet niti će se oko nje vrtjeti moj život”, svojedobno je izjavio, nakon što je saznao za ovu zločudnu bolest.

Svoj umjetnički put započeo je studiranjem na Akademiji likovnih umjetnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 2003. filmsku i televizijsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je dugo radio i kao profesor.





Debitirao je filmom “Dok nitko ne gleda” (1993.), a igranim filmovima “Svaki put kad se rastajemo” (1994., Zlatna arena za scenarij na festivalu u Puli) i “Rusko meso” povisio je ljestvicu kombinirajući žanrovske sastavnice trilera, melodrame i detektivskoga filma. Glavni uzor mu je bio poznati redatelj David Lynch.

Kasnije se okrenuo umjetničkom (art) filmu i metafizičkim preokupacijama u djelima, poput “Nebo, sateliti” (2000., Zlatna arena za režiju) i “Sami” (2001., Posebna Zlatna arena), u kojima se vidi utjecaj još jednog slavnog redatelja, Andreja A. Tarkovskoga. Pisao je i dramske tekstove, bavio se kazališnom režijom te režirao više eksperimentalnih filmova.

Nola je suprug glumice Barbare Nole, s kojom ima djecu Jakova i Maru, te brat glumca Filipa Nole.