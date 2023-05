‘VELIKI GUBITAK’ Preminuo cijenjeni glazbenik, obitelj i obožavatelji se opraštaju: ‘Hvala ti što si stvorio neke od najljepših pjesama svih vremena’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Cijenjeni kanadski kantautor Gordon Lightfoot, najpoznatiji po folk-pop hitovima “If You Could Read My Mind” i “The Wreck of the Edmund Fitzgerald,” umro je u ponedjeljak u 85. godini u bolnici u Torontu, objavljeno je na njegovoj službenoj Facebook stranici.

”Iskrena sućut obitelji, prijateljima i obožavateljima. Legenda i sjajan tekstopisac”, ”Veliki gubitak. Hvala ti što si stvorio neke od najljepših pjesama svih vremena”, ”Počivao u miru”, pisali su obožavatelji ispod objave.





Kanadski mediji CTV i CBC citirali su glasnogovornicu obitelji Victoriju Lord, koja je potvrdila njegovu smrt. Uzrok nije odmah bio poznat. Lightfoot, koji je bio slavan po sjetnim tekstovima i pjevnim skladbama, osvojio je 17 nagrada Juno, što je kanadski ekvivalent Grammyja, za koji je pak bio nominiran pet puta.

Vrhunac slave dosegao je 70-ih pjesmama objavljenima na albumima ”Sundown”, ”Summertime Dream” i ”Dream Street Rose”, na kojima je s folk gitare prešao na rock i pop zvuk. Katalog njegovih skladbi premašuje 200 pjesama, od kojih su mnoge obradili glazbenici poput Boba Dylana, Elvisa Presleyja, Barbre Streisand i Richieja Havensa.

Lightfoot se u pokretu folk glazbe prometnuo sredinom 60-ih pjesmama kao što su ”Canadian Railroad Trilogy” i ”Pussywillows, Cat-Tails”. Osim što je pisao tekstove i glazbu, Lightfoot je pjevao toplim tenorom stvorenim za balade iako mu je glas slabio tijekom godina, te je bio poznat po svojoj jasnoj vokalnoj artikulaciji.