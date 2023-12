Veliki gaf voditeljice na BBC-ju: Usred javljanja uživo pokazala srednjak, zatim se promptno ispričala

Maryam Moshiri ime je dobro poznato novinarskom krugu, a danas su ga čuli i brojni ljudi diljem svijeta. Naime, ova BBC-jeva voditeljica pokazala je srednji prst u programu uživo u srijedu i tako postala viralna na društvenim mrežama.

Maryam, naime, nije znala da je krenulo snimanje pa ju je kamera uhvatila kako pokazuje srednji prst, a sada se na X-u oglasila o incidentu te uputila ispriku.

“Bok svima, jučer prije isteka sata sam se malo šalila s ekipom u galeriji. Pretvarala sam se da odbrojavam dok mi je redatelj odbrojavao od 10 do 0… Prstima je pokazivao broj. Dakle, od 10 podignutih prstiju do jedan. Kad smo došli do broja jedan, okrenula sam prst iz šale i nisam znala da će to uhvatiti kamera.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.

I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.

When…

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023