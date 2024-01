Velika Britanija na nogama: Kate Middleton završila u bolnici, a za njom i kralj Charles

Velika Britanija ostala je u šoku nakon najnovijih priopćenja koje su, poput bombe, odjeknula u srijedu popodne cijelom zemljom. Naime, iz kraljevske je obitelji prvo stigla informacije da je Kate Middleton, princeza od Walesa, uspješno podvrgnuta ranije planiranoj operaciji abdomena, te da će se u bolnici će se nakon operativnog zahvata zadržati do dva tjedna.

Nekoliko sati nakon te vijesti, stiglo je i priopćenje o tome da i kralj Charles mora u bolnicu. On je zatražio pomoć liječnika zbog povećane prostate, izvijestila je Buckinghamska palača: “Kralj je zatražio pomoć zbog uvećane prostate, baš poput tisuća drugih muškaraca svake godine”, navode u priopćenju.

“Riječ je o benignom problemu i sljedeći tjedan kralj će otići u bolicu radi korektivnog zahvara, njegove javne dužnosti bit će na kratko razdoblje odgođene”, piše u priopćenju.

Buckingham Palace has announced that King Charles will be admitted next week to treat an enlarged prostate. pic.twitter.com/Zqsyezsmko

