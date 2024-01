Velik dan za Iris Rajčić i Marka Livaju: ‘Mnogi su pokušali spriječiti ovo što imamo’

Autor: Barbara Grgić

Iris Livaja, supruga nogometaša Marka Livaje, podijelila je fotografiju kojom je otkrila da su ona i nogometaš danas obilježili 10. godišnjicu veze.

“Ljubav s tobom. Deset godina u tvojim rukama. Volim te”, napisala je uz fotografiju. Podsjetimo, lani su Iris i Marko otvorili restoran “Duje” u Splitu, a zajedno imaju i dvoje djece – kćer Elizabet i sina Lorenza.

‘Mnogi su pokušali spriječiti našu ljubav’

Brojni su bili protiv njihove veze, a svojevremeno je Iris progovorila o svemu za Slobodnu Dalmaciju.









“Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je”, rekla je Iris prošle godine.

“Moj život, naš život trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko”, zaključila je tada.