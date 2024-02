Vedrana Rudan uputila oštru kritiku Severini: ‘Očekivala sam da će to učiniti mnogo ranije’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U svom nedavnom tekstu, spisateljica Vedrana Rudan dotaknula se starenja, promjena u fizičkom izgledu, očekivanjima društva i pritiscima s kojima se nose javne osobe upravo zbog fizičkog izgleda. Kroz godine fizički izgled i očekivanja društva bili su često tema njenih tekstova. U jednom od svojih tekstova dotaknula se očekivanja koja društvo ima prema ženama nakon poroda.

U to vrijeme Severina se prvi put pojavila u javnosti nakon što je rodila sina Aleksandra, a spisateljica je primijetila da je bila potpuno sređena – od glave do pete. Uz komentar na Severinu i njeno pojavljivanje u javnosti, kao primjer, spisateljica je postavila pitanje zašto žene moraju skrivati fizičke promjene nakon poroda te je izrazila razočaranje što se žene toliko brinu o dojmu koji ostavljaju na muškarce.

“Severina se nekoliko mjeseci nakon poroda ukazala na stranicama neke tiskovine odjevena samo u mrežu i fotošop. Očekivala sam da će to učiniti mnogo ranije. Poznate žene koje drže do sebe slikaju se gole već sedmi dan nakon poroda. One moraju pokazati mužjacima da porod nije uništio ono što one jesu”, započela je Rudan svoj tekst kojeg je objavila prije 12 godina.

“Drugorazredna bića opsjednuta dojmom”

“Govorim kakvu mi poruku o sebi moramo slati ne o onome što osjećamo. Tko smo, mi žene? Mi smo drugorazredna bića opsjednuta dojmom. Netko nam je rekao da mozak, ako ga imamo, moramo dobro sakriti da ga naši gospodari ne skuže. Većina njih nema mozga, vladaju šakama, pa nam to i nije neki problem. Ali jest problem roditi pa tjednima i mjesecima biti u teretani na vodi bez kruha jer nitko na cesti ne smije ni pomisliti da smo nedavno iz sebe istisnule dijete”, kritizirala je Rudan očekivanja društva.

“To smo, htjele mi to priznati ili ne, prave mi. Zašto se skrivamo, zašto se valjamo u mreži kad kapilare jesu ispucane, sise vise kad ostanu bez mlijeka, žena u četrdesetoj izgleda poput žene u četrdesetoj koliko god se dečki u redakciji trudili. Žao mi je što smo toliko opsjednute muškarcima kojima nije lako. Moraju glumiti da podržavaju naše nadljudske napore da bismo vratile ono što smo porodom izgubile i što više nikad nećemo vratiti”, pisala je Rudan te zaključila kako se žene “ne kuže jedinu i vječnu istinu”.









“Ne poznajemo vlasnike naših sudbina. Uzalud se trudimo. Ne kužimo jedinu i vječnu istinu. Muškarci najviše na svijetu vole muškarce. Zato bivše, buduće i trenutne dojilje, opustite se. Izađite iz mreže i uživajte debele u svome djetetu. Dok je dijete. Dok ne postane muškarac. A ako ste rodile djevojčicu stalno joj ponavljajte, curo, nisu važne sise, nisu važne sise, nisu važne sise…Možda će jednom postati gospodarica svijeta”, zaključila je spisateljica.