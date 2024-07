Vedrana Rudan opisala borbu s bolesti: ‘Prošla sam kroz pakao zračenja i jezivu operaciju’

Autor: F. P.

Spisateljica Vedrana Rudan medijima je već i više nego poznata. Njene izjave o raznim vrućim temama redovito povedu rasprave te privuku znatnu pozornost, a posebno je poznata po svojem britkom jeziku. Početkom svibnja svoje brojne fanove iznenadila je tekstom u kojem je otkrila da ima karcinom.

Iako je tada rekla da prestaje pisati na blogu, čini se kako joj je pisanje ipak previše priraslo srcu. Na blogu je stoga objavila novi tekst pod nazivom ‘Želim umrijeti k’o pas’, u kojemu se ponovno dotakla svoje bolesti. Posebno se ipak fokusirala na činjenicu da liječnici oboljelima ne govore uvijek sve potrebne informacije.

“Nikad vam ne bi palo na pamet što me obradovalo. Imam pravo, iskoristila sam ga, ući u Centar za socijalni rad, ne, ne Centar za socijalnu skrb. U tom Centru predaš papire i kad prođe nekoliko mjeseci dobiješ lovu. Najmanje 160 eura, najviše 700 ali me ne držite za riječ”, započela je spisateljica u tekstu.

‘Izvući ću nešto od države’

“Super, super, super. Neka dobijem 160 eura, to mi je gotovo pola penzije, izvući ću nešto od ovog sranja od države, ni orala ni kopala. A onda sam se spustila na zemlju. Ej, nije da baš ne oreš i ne kopaš. Imaš rak, prošla si kroz pakao zračenja, iza tebe je jeziva operacija. Oreš, curo. Kopaš, curo”, nastavila je.

Ono što ju je u čitavoj situaciji zasmetalo je činjenica da je do te informacije došla slučajno. Istaknula je kako bi to liječnici sami trebali govoriti svojim pacijentima, te da bi se oni sami trebali raspitati o tome u Centru za socijalnu skrb. Zatim je napomenula da život s rakom nije lak, kao i to da je odbila liječenje kemoterapijom.

“Ako mi se oguli koža sa dlanova i tabana, ako budem rigala danju, rigala noću, ako budem dobila moždani udar, ako budem dobila srčani udar, ako mi otkažu bubrezi… J**ite se svi. Nije li osnovno ljudsko pravo ili bi bar trebalo biti pravo čovjeka na izbor? Hoće li život, ako je kemoterapija život ili želi smrt bez krvavih dlanova?” zapitala se.

“Svakome je život nešto drugo. Ja bih disala punim plućima, da mogu, kad bih imala pravo na dostojanstvenu smrt. Živim u Hrvatskoj zemlji u kojoj nemam pravo umrijeti onako kako smije svaki j**eni pas ili j**ena mačka. Nju kod veterinara gladimo dok nam objašnjavaju da mačku ili psa injekcija za smirenje neće boljeti”, dodala je.

“Vraćam se na eutanaziju. Zašto to nije tema u Hrvatskoj a jesu sva moguća prava manjina za koja se i ja zalažem? Ipak, ima li logike da se toliko strastveno govori i urla o pravima manjina a za većinu nikoga ne boli kurac. SVI ćemo umrijeti. Zašto nam smrt mora biti agonija? Što želim? Želim umrijeti k’o pas”, zaključila je svoju potresnu objavu.