Vedran Mlikota prije 14 godina šokirao Hrvate, isplivala velika tajna: ‘To je osobna stvar’

Autor: I.D.

Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac, Vedran Mlikota, još od djetinjstva bio je zaljubljen u glumu pa je nakon završene srednje škole odlučio upisati studij glume u Zagrebu, koji je uspješno završio 1992. godine.

Unatoč uspješnoj karijeri na filmu i televiziji, intrigirao je javnost i kroz svoj privatni život. Iako nije bio često povezivan s kontroverzama, uvijek je pazio da zadrži svoj privatni život daleko od znatiželjnih očiju javnosti. Ipak, mnogi se sjećaju vijesti koja je 2010. godine odjeknula u svim hrvatskim medijima.

Naime, tog ljeta je u domaćim tabloidima osvanula vijest da Vedran ima petogodišnju kćer za koju nisu znali ni njegovi najbliži prijatelji, a posebnu je pozornost privukla činjenica da Vedran navodno djevojčicu koju je dobio u s magistrom farmacije Zvjezdanom Baričević, navodno je nije viđao.

‘Presudile su nam velike razlike’

“Ne želim o tome razgovarati. To je moja osobna stvar i želim da to tako i ostane”, rekao je tada Vedran za magazine Extra. Glumac je tad bio zaručen s kolegicom Nelom Kocsis koja je navodno znala da njen odabranik ima izvanbračnu kći, no nije znala da je uopće ne viđa te je zbog te vijesti prekinula njihovu vezu.

“Istina je da smo Vedran i ja prekinuli, točnije vratila sam mu prsten i raskinula zaruke. Presudile su nam velike razlike u karakteru, odgoju i pogledima na vezu”, rekla je Nela tad za Večernji list. “Da mi život ovisi o Vedranovoj ljubavi i pažnji, odavno bih bila mrtva”, dodala je.

Nakon nekoliko mjeseci otkriveno je da glumac počinje provoditi vrijeme sa svojom kćerkicom, što je potvrđeno fotografijama njihove zajedničke šetnje gradom. Prema tadašnjim medijskim izvještajima, glumac je prihvatio svoju kćerku. Iako rijetko javno spominje svoj odnos s kćerkom, navodi se da su bliski te da održava korektne odnose i s njenom majkom.