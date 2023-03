VEĆ MJESECIMA SVOJ GASTRITIS LIJEČIM SRPSKOM ‘SP*RMOM’! Rudan rekla ono što svi znaju: ‘Ja sam ta, sp*rma u por*ićima nije sp*rma nego lijek’

Autor: Dnevno.hr

Književnica Vedrana Rudan objavila je novi tekst u kojem je govorila o muškom sjemenu i razgovoru koji je vodila sa svojim izdavačem.

Naime, mnogi su joj savjetovali da u naslov nove knjige ne može nikako staviti riječ “sperma”, a Rudan se sada pita otkud toliko zgražanje nad riječi “sperma” i pritom pita one koji ju prate “biste li mogli to progutati u naslovu”.

‘Je li došao kraj našoj ljubavi?’

Na početku je govorila o hrvatskim izdavačima, za koje kaže “da ih boli kurac za pisce” jer su slizani s državom i žive od potpora.

“Znam da serem na temu koga baš nikoga ne zanima, ovo je bio samo mali uvod u moj veliki problem. Bila sam u Beogradu nekoliko dana, za dušu, i susrela se sa gospodinom Papićem, vlasnikom Lagune. Do sada smo se fenomenalno slagali, tip imponira, nedavno je proglašen jednim od najboljih menedžera na svijetu… Je li došao kraj našoj ljubavi? To ćete mi vi reći. Bilo bi krajnje vrijeme da nešto učinite za mene, drage moje čitateljice, dragi moji, ako vas ima, čitatelji”, počela je Rudan i ušla u srž problema o spermi.

‘Tko je rekao da žene ne vole spermu?’

“Elem, razgovarali smo o mom novom projektu, ja sam predložila naslov “Muž, jež i sperma”. Isti sam tren skužila da je nešto divlje u zraku. Gospodin Papić me začuđeno pogledao i pitao me jesam li sigurna i da li je on dobro čuo? U pravu ste. Ništa nije imao ni protiv muža ni protiv ježa, ali sperma…

Da li sam kad čula da neka knjiga u naslovu ima spermu? Može li bez sperme? Zapravo, moralo bi bez sperme. Zašto, pitala sam. Zato jer… Onda sam ja rekla da je Laguna izdala i prodala tisuće knjiga koje imaju u naslovu seks, jebi ga, jebite se, jebo ti, jebo on, jebali mi svi… Uzalud. Mijenjajte spermu.

Srećom, u Beogradu imam mnogo prijatelja iz književnih i kulturnih krugova koji su ili izdali ili pročitali mnogo knjiga. Svi misle isto. Sperma mora letjeti iz naslova. I opet sam pitala zašto. Zato jer tebe “najviše čitaju žene, a žene baš ne vole spermu…”

Štooooo? Da nije bilo tatine sperme ne bi bilo nas. Tko je rekao da žene ne vole spermu? Gdje su rezultati naučnih istraživanja? Svakoj ženi je baš sperma odredila životnu putanju. Bez sperme muškaraca koji su prošli kroz naš život tko zna kako bi ti životi izgledali? Ženski život ‘na suho’ nije nešto što mene čini ludom od sreće. Ne govorim o životu koga trenutno živim”, prepričala je Rudan.









‘Već mjesecima svoj gastritis liječim srpskom ‘spermom”

“Poznati srpski izdavač i moj veliki prijatelj rekao mi je da se sperma ženama ‘gadi’ jer je gledaju u pornićima u ogromnim količinama. Tamo one loše plaćene sirotice gutaju danju i noću, logično je da žene suosjećaju sa njihovim patnjama i da će, kad vide spermu u naslovu, pobjeći od knjige k’o hrvatski pisac od hrvatskog izdavača.

Rekla sam mu ono što znaju svi koji prate porno industriju. Ja sam ta. Sperma u pornićima nije sperma nego lijek protiv gastritisa koji se istiskuje iz plastičnih vrećica. Tko bi iz onih sirotih jebača izvukao onoliko sperme koliko treba njihovim gospodarima?









Već mjesecima svoj gastritis liječim srpskom ‘spermom’, ne želim navesti ime lijeka jer me nisu platili da ih reklamiram, lijek je fenomenalan, uz njegovu pomoć možeš jesti i piti što ti padne na pamet, a ipak nećeš u pet ujutro grickati Gastal bez ikakvog efekta”, napisala je Rudan.

‘Da li se vama sperma gadi ili biste je u naslovu mogle, mogli, progutati?’

“Baš zanimljivo. Je li to zaziranje od sperme posljedica odrastanja u katoličkoj kulturi? Naši djecojepci mogu podnijeti spermu samo u dječjoj guzici ali ne i na trbuhu ili u ustima žene koja nije udana ili jest udana, ali gutanjem ubija milijune katolika pa je i to neprihvatljivo.

Zašto je sperma nešto odvratno? Svatko kome sam spomenula moj genijalni naslov, bez obzira na spol, iskrivio je usta. U kakvom vremenu živimo? Normalnije nam je gledati leševe u Ukrajini i političare koji zazivaju ubijanja, klanja i paljenja, nego baciti oko na kapljicu ili slap, ako je riječ o onom lijeku, žućkaste tekućine.

Toliko od zapanjene mene. Što vi mislite o temi? Da li se vama sperma gadi ili biste je u naslovu mogle, mogli, progutati? Javite mi. Razumijem, tražite od mene da kažem o čemu se u knjizi radi da biste mi mogli pomoći.

Tema je banalna. Priča govori o mužu, ježu i spermi”, zaključila je Rudan.