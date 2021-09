‘VEĆ DVADESET MINUTA GLEDAM U NJENU STRAŽNJICU’ Madonnin odlazak s pozornice glavni je hit na društvenim mrežama!

S obzirom na to da glazbena televizija MTV slavi 40 godina postojanja, čast da otvori ovogodišnju dodjelu priznala je pop-ikoni, 63-godišnjoj Madonni, pjevačici koja je svojim spotovima obilježila sva četiri desetljeća ovog važnoj medija u globalnoj pop-kulturi.

Madonna, ipak, nije pjevala, već održala kratki govor u kojem je ustvrdila: “Rekli su da nećemo trajati… Ali smo i dalje tu! MTV, sretan ti četrdeseti!”.

Nakon što je to izgovorila, Madonna se okrenula i odšetala s pozornice, ali tek je onda uslijedio pravi show. Pritom ne mislimo na spektakl dodjele, već užarene društvene mreže koje su s oduševljenjem, čuđenjem (pa i zgražanjem) popratile “novo tijelo” popularne pjevačice.

Mnogi, naime, misle da je u stražnjicu ugradila implatate. “Još uvijek ne mogu vjerovati što je učinila sa stražnjicom!”, pišu tviteraši.

madonna walking away after her opening #vmas pic.twitter.com/tnp7EHNoVq

— beefy tomato (@imnothoracio) September 13, 2021