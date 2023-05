VEĆ DUGO NISU IZAZVALI OVAKVU REAKCIJU! Slovenski Joker Out zadivio publiku: ‘Dolaze po najbolji rezultat Slovenije u povijesti Eurosonga’

Slovenski predstavnici na Eurosongu, Joker Out, već su i prije svojeg nastupa druge polufinalne večeri postali hit na društvenim mrežama. Svojim iskreno oduševljenim reakcijama na plasman nekolicine drugih zemalja u finale razdragali su javnost, a samim nastupom još jednom su potaknuli lavinu reakcija.

Bojan, Kris, Nace, Jure, Jan i Martin u četvrtak su sjajnom izvedbom pjesme ‘Carpe Diem’ Sloveniju zasluženo doveli do finala. Na pozornicu su izašli u šarenim i efektnim kostimima, a gitaristi i bubnjar iz benda publiku su toliko zabavili da su je digli na noge.

Nakon nastupa zaradili su gromoglasan pljesak publike, a korisnici na društvenim mrežama bruje o tome kako će im u finalu dati maksimalnih 12 bodova.

Na Twitteru je jedan od korisnika objavio video isječak slovenske izvedbe, uz njega napisavši: “Joker Out dolazi po najbolji rezultat Slovenije u cijeloj povijesti Eurosonga, toliko sam uzbuđen.”

