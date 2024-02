Vannina samozatajna kći oduševila jednim potezom: Evo što ju je izmamilo u javnost

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatska pjevačica Vanna jedno je od najzvučnijih imena na domaćoj glazbenoj sceni. Osim svojom karijerom, pozornost javnosti i dalje privlači njen angažman u showu The Voice. Upravo njen kandidat, 18-godišnji Martin Kosovec, odnio je pobjedu u četvrtoj sezoni.

Iako je show sad već iza nas, mentori su i dalje pod povećalom javnosti. Sve je još zanimljivije ako je jedan aspekt njihovog života inače dosta tajnovit, a tako je sada i u Vanninom slučaju. Naime, njena samozatajna kći Jana Vrdoljak nedavno je osvanula u centru Zagreba, što je zaista rijetka prilika.

Na Cvjetnom trgu u srijedu 31. siječnja održana je javnozdravstveno-edukativna kampanja ‘Dan crvenih haljina’. Cilj joj je podići svijest o moždanom udaru kod žena, a povodu su se odazvale mnoge poznate Hrvatice. Posebnu pozornost privlačila je upravo Jana, koju nemamo prilike često vidjeti.

Podržala mamu u spotu i studiju

Podsjetimo, 23-godišnja Jana je prije tri godine glazbeno surađivala sa svojom slavnom mamom. Tada se pojavila u spotu za Vanninu pjesmu ‘Puna memorija‘, koji trenutno na YouTubeu broji visokih 1,9 milijuna pregleda. Nedavno je Jana bila i u publici tijekom jedne od emisija uživo The Voicea, podržavajući mamu.

“Bilo mi je jako drago da to mogu napraviti za nju. Prva reakcija mi je iskreno bila šok, ali čak sam i samu sebe iznenadila na kraju. Da me je to pitala prije par godina mislim da čak ne bih ni pristala”, komentirala je Jana, prenosi Story. Osvrnula se tom prilikom i na odrastanje sa mamom kao što je Vanna.

“Meni je oduvijek bilo fora, čak sam se i malo previše hvalila s time da mi je ona mama, iako dugo nisam kužila što radi. Znala sam da lijepo pjeva, ali mislila sam da to sve mame rade. A onda sam shvatila što sve radi, gdje sve nastupa i sad ju snimam iz prvog reda. Htjela bih biti malo više kao ona kad odrastem”, istaknula je.

Podsjetimo, mediji su se nedavno raspisali o potezu jedne od Vanninih bivših kandidatkinja iz showa. Laura Sučec objavila je snimku u kojoj je pitala mentoricu zašto je izbacila nju, a ostavila Sergeja. “Konačno otkrivamo zašto je Vanna Izbacila Lauru koja pjeva”, stoji u opisu snimke.

Na pitanje zašto ju je izbacila, Vanna je Lauri odgovorila kako je za nju imala bolji plan. Cijeli video se ubrzo proširio društvenim mrežama, a u komentarima se oglasila i Jana. “Kako si samo okrutna”, napisala je te označila svoju mamu. Razloga za brigu ipak nema, jer je sama Laura otkrila kako je sve to bila šala.