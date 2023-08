Vampirica Olja se prisjetila pokojnog supruga, a onda otkrila svoj ljubavni status

Autor: I.D.

Olja Einfalt, poznatija kao vampirica Olja, je prije nekoliko godina stupila pred publiku kroz sudjelovanje u emisiji “Večera za 5”, a nakon toga je sudjelovala u showu “Ljubav je na selu”.

Prije nekoliko godina je izgubila supruga

Mnogi su je tada zapamtili po osebujnom modnom stilu i neobičnom načinu života, Olja je sada za RTL.hr otkrila kako nakon svega što je prošla razmišlja o ljubavi.

Osim svoje umjetničke strane, Olja je prošla kroz teške trenutke u životu, izgubila je supruga prije nekoliko godina. Njen Marko je preminuo od karcinoma, što je bila ogromna emocionalna prepreka za cijelu obitelj.





No unatoč ovim izazovima, Olja nije izgubila vjeru u sebe i i dalje čvrsto vjeruje u snagu vječne ljubavi.

“Za mene je ljubav čudo. Vrlo je neobično da ljubav spaja muškarca i ženu, dva totalno različita bića. Prvi uzdah ljubavi je posljednji uzdah pameti jer uglavnom svi izgubimo pamet kad se zaljubimo. Ti moraš otvoriti svoju dušu, moraš biti ti, ako pokazuješ krive duše, nikad nećeš biti prepoznat”, rekla je Olja.









Ljubav nije pronašla putem televizijskih formata, ali ona zna što želi od muškarca.









“Muškarac mora biti muškarac, mora biti džentlmen. Mora imati osjećaja za detalje, sitnice su bitne u odnosu. Savjet bračnim parovima, dečkima i djevojkama, kada ulaze u brak, moraju osobu voljeti najviše na svijetu jer svaki takav brak će uspjeti i svaka kriza će se nekako riješiti jer će ljubav sve riješiti. Svatko mora raditi na sebi, veza će biti puna i zanimljiva i neće biti dosadna”, rekla je.

Prisjetila se i pokojnog supruga.

“Kad si s nekime, on živi i dalje s tobom, dokle god si ti živ i to prenosiš dalje na svoje potomstvo koje to također vrednuje”, zaključila je.

Podsjetimo, u svibnju prošle godine Olja je na Županijskom sudu u Splitu osuđena po tri od pet točaka optužnice. Mora vratiti veliku svotu novca u roku dvije godine ili joj prijeti kazna zatvora.

Prošle godine je bila dio sudske drame

“Osuđena sam za pronevjeru. Izrečena mi je kazna od godinu dana zatvora, odnosno pet godina uvjetno, a imam rok od dvije godine da isplatim 200.000 eura. Pokušat ću dokazati da je došlo do pogreške u knjigovodstvu.

Ako ne uspijem, idem u zatvor. Ja 200.000 eura nemam i ne znam kako da ih nabavim za dvije godine. Ako se to dogodi, zatvor ću doživjeti kao najskuplji reality i tamo ću odležati svoju kaznu”, kazala je tada Olja za srpski Alo.

Naime, Olji se sudilo za gospodarske malverzacije u iznosu od 17 i pol milijuna kuna, u kojima su sudjelovali ona i njezin pokojni suprug, Marko Mihovilović.