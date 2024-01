Valentina iz ‘Ljubav je na selu’ o razlozima prekida s Vatroslavom: ‘Ne radi ništa tri godine’

Autor: G.B.

Valentina Kordić Tijan i Vatroslav Tijan bivši su kandidati showa “Ljubav je na selu” koji su svoju ljubav nastavili i iza showa. Vjenčali su se i dobili dvoje djece, sina Vitu i kći Viktoriju. Iako su svi mislili da se radi o ljubavi za sva vremena, Valentina i Vatroslav su se prošle godine odlučili razvestiMnogi su stoga mislili da su stvoreni jedno za drugo, međutim ovaj par se prošle godine odlučio razvesti.

Valentina je za Story otkrila kako se odlučila razvesti jer joj suprug ništa ne radi: “Mrzim laži i nepravdu. Više puta sam rekla, ali ću opet ponoviti. Nikad mi nije bio problem raditi i uvijek sam radila. Čistila sam apartmane u prvoj trudnoći, čistila sam ih i u drugoj. Pet mjeseci sam kuhala za 10 radnika od ponedjeljka do petka ručak i večeru, s malim djetetom. S dvoje djece sam čistila kuće za odmor”, rekla je Valentina.

Dodala je kako Vatroslav ne radi ništa već tri godine: “Ta osoba nema nikog osim djece i ni njih ne cijeni i ne voli kako bi trebao pravi otac. Čovjek ne radi ništa, gnjili već tri godine. Ima kuću koja zimi nema struje. Dijete govori: ‘Nismo jutros mogli napraviti tost jer nije bilo sunca’. Kupaju se kad je sunce. Štedi na svemu jer zna da ne radi, a da se pare tope”, priznala je Valentina.

‘Ja sebe nisam našla na putu i ne smatram se budalom’

Valentina je priznala da joj nije bilo problem raditi, no isto tako dodala je da od 10. mjeseca prošle godine nije vidjela alimentaciju.

“Želiš mladu ženu? Želiš da ti rodi dijete u godinu dana? Može, nema problema! Jarane, ajde ti auto i nekretninu napiši na mene pa ako se nešto desi sutra, za 2, 3, 5 godina, ti kažeš više te ne želim, ostavljam te… da su prvenstveno moja djeca osigurana pa tek onda i ja, jer ja sebe nisam našla na putu, ne smatram se nekom budalom da dozvolim nekom da me iskoristi za svoju rodnicu i onda me izbaci na ulicu bez ičeg i kaže snalazi se, ako ne možeš, ja ću uzet djecu”, rekla je te ispričala kako Vatroslav do nedavno djecu nije nigdje ni vodio.

“Kad su oni sa mnom ja s njima sve obavljam i svugdje idem, dok on do neki dan ih ni u parkić nije vodio. Kući im da mobitel/tablet (crtić), imaju i sobu punu igračaka ili ako je lijepo vrijeme pusti ih vani dok on sjedi”, ispričala je.