‘Život nema repriza!’ Severina progovorila o poteškoćama i sreći u ljubavi

View this post on Instagram

Sedam godina poslije albuma ‘Dobrodošao u klub’ izašao je album ‘Halo’. Na njemu se nalaze pjesme koje su me dirnule pravo u srce. To su ‘Kao’, ‘Otrove’, ‘Mrtav bez mene’, ‘Unaprijed gotovo’, ‘Tutorial’, ‘Magija’ i ‘Imaš pravo’, koje već sad zajedno imaju više od 200 milijuna YouTube pregleda. Hvala vam na podršci, ljubavi i svemu što mi pružate. Glazba je moja prva ljubav i direktna veza s vašom dušom ❤️… Idući tjedan bih objavila novi singl. Šta bi vi voljeli?Koja vam se najviše sviđa?#hvala #severina #halo #newalbum #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca