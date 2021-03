Žena naoružana nožem pokušala ući u luksuznu vilu repera Drakea! Ovo nije prvi takav incident!

Autor: Iva Hanzen

“Žena, naoružana nožem, pokušala je ući na imanje repera Drakea u Kanadi dok je reper bio kod kuće u utorak”, rekli su policajci i izvori za stranicu Page Six. Ženski uljez suočio se sa zaštitarima pred vratima vile superzvijezde u Torontu, i navodno je udario jednog čuvara s cijevi oko 16:50., prije nego što je odveden u pritvor.

“Reper je u to vrijeme bio u svojoj ekstravagantnoj palači od 50.000 četvornih metara”, rekao je izvor za Page Six. “Uhićena je odrasla ženska osoba koja je nosila nož”, rekao je pak izvor policije iz Toronta za The Sun. “Nije ostvarila nikakav ulazak u posjed i nije bilo ozlijeđenih. Nije jasno što je radila ondje, ali nije imala nikakvu komunikaciju s vlasnikom kuće”, dodao je izvor.

Novinar Toronto Sun-a objavio je na Twitteru da je tijekom incidenta metalna cijev udarila stražara.

2017. godine, ženski uljez je također provalio u Drakeov dom u južnoj Kaliforniji, gdje je nakon ulaska nastavio piti njegovu vodu i sodu.