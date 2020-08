Zaručnik Jennifer Lopez želi kraj? ‘Dala mi je lažno obećanje’, tvrdi i dodaje: ‘Više ne mogu podnijeti ovu njezinu bizarnu naviku!’

Autor: Iva Hanzen

S obzirom na to da je Jennifer Lopez zdušno mjesecima planirala vjenčanje za svog zaručnika, bivšeg igrača bejzbola Alexa Rodrigueza, a koje se trebalo održati u Italji u rujnu ove godine, svi su ostali u čudu kada su saznali da je vjenčanje ipak otkazano. Pjevačica je objasnila da je uzrok tome pandemija koronavirusa, i dok je to posve validan razlog za otkazivanje vjenčanja, činjenica je da se ista ipak održavaju i dalje, kako među slavnima, tako i među običnim smrtnicima, ali u drugačijim uvjetima i s manje gostiju. Zato su mnogi počeli sumnjati da je njihov odnos u krizi, čim je najavila da se ipak još neće udati za Alexa.

Sada neki tvrde da je koronavirus samo izlika i da Jennifer i Alex zapravo imaju trzavice u odnosu. Koliko god da izgledaju sretno i zaljubljeno na fotografijama koje objavljuju na društvenim mrežama te imaju samo riječi hvale jedno za drugo, njihovi pojedini prijatelji misle da im odnos biva narušen sve više kako vrijeme prolazi. Alexu navodno smeta to što Jen stalno na Instagramu objavljuje golišave fotografije te misli da gaji nezdravu opsjednutost vlastitim tijelom. Neki čak idu toliko daleko da tvrde kako je njihovoj ljubavi došao kraj ili kako, u najboljem slučaju, samo razmatraju hoće li se uopće ikad vjenčati ili ne.

Problematično je i to što je Alex još na početku veze s Jen, rekao kako želi biološku djecu s njom, iako i jedno i drugo imaju po dvoje djece iz prijašnjih brakova. Jen se složila s tim, no onda je promijenila mišljenje pa smo tako nedavno mogli čitati da čak razmišlja o tome da angažira surogat majku. Sve to je jako razočaralo Alexa jer smatra da je prenaglo promijenila mišljenje i dala mu lažno obećanje.

Neki mediji čak pišu ne samo to da se Alex i Jen neće oženiti, već i to da su pred prekidom, što je svakako potaknula i činjenica da su nedavno vilu u Malibuu, koju su kupili tek prije dvije godine, odlučili prodati. Zagovornici ideje da Jen i Alex prekidaju čak pretpostavljaju da im je cilj riješiti se svih zajedničkih nekretnina kako bi podijelili novac i rastali se u miru. Što je od svega ovog istina, pitanje je. No, činjenica jest da slavni parovi na Instagramu uvijek izgledaju sretno, a onda nas odjednom šokiraju informacijom da je njihovoj ljubavi ipak došao kraj. Pogledajte samo brak Doris Pinčić. Ona i njezin bivši suprug Boris bili su jedan od najskladnijih i najdugovječnijih parova na sceni, a svega par mjeseci nakon što su se uselili u kuću o kakvoj su oduvijek maštali, rastali su se.