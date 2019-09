Zar je Nikolina Pišek zaslužila baš OVAKO GROZNE komentare nakon fotografije bez šminke!?

Autor: Iva Hanzen

‘Sunny mornings. Still. Enough for happiness’, odnosno ‘Sunčana jutra. Mirna. Dovoljna za sreću’, napisala je Nikolina Pišek Ristović pored fotografije na kojoj pozira u ležernoj odjevnoj kombinaciji i to bez trunke šminke. Drago nam je da se voditeljica pohvalila ovim ‘no make-up’ izgledom, ali i prekrasnim dekolteom, da ne spominjemo da nam je drago vidjeti ju sretnu i mirnu. I mnogi su se fanovi složili s tim da je Nikolina divna na ovoj fotografiji, no bilo je i onih koju su joj pisali strašne stvari u komentarima.

‘Profinjena ikona stila…bez konkurencije😊👏❤️💙’, ‘Volim te’, ‘Na vrh ribetina’, ‘Extra si’, ‘Najlepša❤️❤️’, ‘Predivna..lipa, profinjena, dama’ i ‘Meni jedna od najljepših žena 😊’, pisali su oni koji su stali u obranu ljepote slavne voditeljice. Neki su je uspoređivali s drugim lijepim ženama, no pritom ju zapravo vrijeđajući. ‘Sad smo malo i Elena Karić, samo što je Elena orginalna’, napisala joj je jedna obožavateljica usporedivši ju sa srpskom dizajnericom interijera Elenom Karić. I zaista kada pogledamo, Nikolina malo sliči na Elenu koju možete vidjeti ispod, no ipak nam se čini ljepšom. Druga ju je pak, obožavateljica usporedila s Angelinom Jolie u filmu ‘Maleficent’, odnosno ‘Zlurada’. Treća je obožavateljica napisala: ‘Ja je nisam prepoznala’, no definitivno su najgori komentari bili: ‘Skeletor’ i ‘Ružna li si..🙄’.