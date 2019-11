Zar je moguće da Tatjana Jurić zgodnija od Jelene Rozge u OVOJ kombinaciji?

Autor: Iva Hanzen

Kada je nedavno prestižni hrvatski modni duo eNVy room organizirao modnu reviju kojom je proslavio 15 godina uspješnog rada, mnoge su slavne Hrvatice pohrlile na ovaj event kako bi dale podršku dizajnerima ovog brenda. Najviše je pogleda naravno plijenila Jelena Rozga koja se pojavila u kreaciji spomenutog brenda. Nosila je kombinaciju bakrene bluze s puf rukavima i crne elegantne hlače. I premda Jelena uglavnom zavodi pripijenim haljinama, ne možemo reći da je loše izgledala u ovom izdanju jer je oduševila količinom sofisticiranosti.

Nedugo nakon spomenute revije, eNVy room-ovci su organizirali izložbu kojom su također obilježili svoj rad, a i taj su event pohodile brojne slavne Hrvatice. Na ovom je događanju pak poglede plijenila Tatjana Jurić koja je obukla gotovo identičnu kombinaciju kao Jelena na eNVy room reviji. Ona se odlučila na još elegantnije hlače i to one posute šljokicama, dok je gore obukla crop top bluzu koja je imala bakrene rukave, poput onih koje je nosila Jelena, no Tatjanin nas je gornji dio ipak više oduševio jer je u predjelu grudi zavodio crnom prozirnom čipkom.