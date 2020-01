Zar je moguće da Franka Batelić izgleda ovako dobro samo 16 dana nakon poroda!?

Autor: Iva Hanzen

Franka Batelić je nastupila na dodjeli nagrada Cesarica samo 16 dana nakon što je rodila sina Viktora i moramo reći da izgleda sjajno. Oduševila je jednostavim, ali elegantnim crnim izdanjem, koje je odlično zaokružila urednim, dugačkim repom. Uz to je odnijela nagradu za hit godine za pjesmu ‘Sve dok sanjaš’, a priznala je da je ova pjesma posvećena upravo njezinom sinu. Doduše, do zadnjeg dana nije znala hoće li uspjeti nastupiti, ali na kraju je shvatila da se osjeća odlično pa se ipak odlučila pojaviti na spomenutoj dodjeli nagrada. Stoga joj, osim za styling moramo skinuti kapu i za to što se odlučila pojaviti na pozornici tako brzo nakon poroda, pogotovo kad uzmemo u obzir da je njezin suprug Vedran trenutačno u Rusiji i da Viktor, premda predivna beba, ipak mamu budi noću pa Franka sigurno jest iscrpljena.