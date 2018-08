ZAPALILA JE ZRĆE: Žanamari Lalić izgleda kao seks bomba u ovoj minici

Autor: Iva Hanzen

Na Zrću je živo, a to zna i Žanamari Lalić Perčić koja je sa suprugom tulumarila do jutra povodom nastupa norveškog DJ-a i producenta Alana Walkera u Aquariusu. Osim što se dobro zabavila, pjevačica je i dobro izgledala. Ma, malo je reći dobro – izgledala je bombastično dobro.

Za ovu je prigodu odabrala bijeli crop top i pripijenu suknju visokog struka u zagasitoj narančastoj boji. Look je zaokružila visokim potpeticama iz kojih ne izlazi, dok je make up po običaju naglasila crvenim ružem. Ova joj je suknja bila odličan izbor jer je naglasila njene najjače adute – uzak struk i savršenu guzu.

Inače, seksi pjevačica je otkrila što je ponijela sa sobom kada je kretala na more, a to je nećete vjerovati samo kupaći. ‘Poučena iskustvom od prošlih godina, ove godine sam došla u gornjem dijelu badića! U Aquariusu atmosfera uvijek gori i opusti me maksimalno tako da sam prilagodila i outfit tome.’, rekla je Žanamari.