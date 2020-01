Žanamari pitala smije li baš OVAKO SEKSI izaći van kao majka! ‘Šokiraš me!’ I Nives Celzijus imala što za reći!

Autor: Iva Hanzen

‘Smije li majka ovako izaći na večeru? Ček da zguglam…’, upitala je u šaljivom tonu Žanamari svoje fanove pored fotografije koju je objavila na Instagramu, a na kojoj pozira u ljubičastoj šljokičastoj haljini dubokog dekoltea. Mi se apsolutno slažemo s ovim modnim izborom pjevačice jer ne možemo vjerovati da je u stanju izgledati baš ovako seksi, a evo što su joj poručili fanovi:

‘Prekrasna haljina u jos ljepsoj boji…💜Ti si toliko zenstvena i lijepa,u takvim haljinama bi i doma trebalo da boravis🙂A to sto smo majke u takvim haljinama i na veceri,samo nam podize vrijednost,ljubim te💋❤️’, ‘Majka smije sve, zasluzila je ❤️’, ‘Naravno da smije 🤣🤣🤣! I sve majke trebaju tako na večeru. 👏👏’, ‘Opsjednuta sam ovom haljinom’, ‘Haljina boli glava, ma kaj da velim – ma ko za mene. Al, nemam tako divnih cica pa niš….. Morem samo gledati!!!’, ‘Haljina je vrh 🔥🔥🔥’, ‘Ako drzis do sebe ne valja, ako ne drzis do sebe opet ne valja, ljudi ce uvijek nac nesto zbog cega ce prozivato druge zbog vlastitog not zadovoljstva. Ti si divna zena i majka, koja uz to izgleda vrh, kom smeta im opciju unfollow, love you babe 💜’, ‘Uuu! Ma kako ne?! Goriš! 💣🔥 Haljina je divna, u mojoj omiljenoj boji. 😍🥰’, ‘Kako ti savršeno stoji ova boja 💗’, ‘Ovo je kraljevska boja’, ‘Ti mozes i gola’, ‘A što,da ne…👍😉’, ‘Predivna kao i uvek 😇😘😍❤’, ‘Sokiras Me Majke Mi ‘ i ‘Lijepa i dobre grudi’.

Komentarima se pridružila i Nives Celzijus koja je u jednako šaljivom tonu kao i Žanamari napisala: ‘Ja mislila da je ta zabrana rezervirana isključivo za majke dvoje djece. Sad mi je lakše 😜’.