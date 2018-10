Žanamari Perčić mami poglede i uzdahe u mini bikiniju

View this post on Instagram

Cijelo ljeto čekam ovo! Ne mogu vam opisati koliko mi znači provesti sat vremena s mužem na praznoj plaži dok je Gaby u vrtiću 🙃 To su rijetki trenuci, jer uvijek radimo u to vrijeme, a ja sam onaj tip majke koji je pomalo ‘opsjednut’ svojim djetetom. Tri i pol godine mi nije ni palo na pamet da negdje otputujem niti na dva dana, iako imamo divne didu i baku, ali ja ne mogu. Maky se nekad ljuti na mene, kaže da moram počet malo ‘živjeti’… Putovati. Kako napraviti taj prvi korak? Mame, koje ste uspjele, kako? Dosad sam uspjela na jednu noć samo izbivati i to zbog koncerata. Ako imam atom energije poslije svirke sjedam u auto i vozim se po 5-6 sati samo da bih bila kraj nje kad otvori oči. Ovih dana je tako sretna kad se ide ‘kod djece’ u vrtić, da po prvi put mogu odahnuti u svojoj glavi i otići na plažu bez grča, bez velike zabrinutosti, jer su tete zbilja divne. Al’ brijem da će naši prvi idući ‘Bahami’ morati uključivati Gabicu 😂 Sorry, hubby! @joshuamacks #preciousmoments #momforlife #nature #beach #home #summerinautumn