ZAHUKTAVA SE GLAZBENA SCENA! Lidija Bačić ide na Doru? ‘Neka publika vidi tko zna pjevati’

Autor: Dnevno.hr

Zavodljiva Lidija Bačić kraljica je veselog ritma i dobre zabave, a ovaj je put odlučila stati na scenu u malo drugačijem izdanju.

Izbor za pjesmu Eurovizije, poznat kao Dora, vraća se na hrvatsku glazbenu scenu nakon 8 godina, a Lidija u tome vidi dobru priliku da se ta scena poboljša.

“Super je što se Dora vratila, zaista to mislim. To je najbolja stvar koja se mogla dogoditi za glazbenike. Taj festival uvijek iznjedri puno hitova koje uvijek pamtimo i pjevušimo još dugo nakon natjecanja. Sve je to korisno za nas”, rekla je Lidija.

Hrvatska radiotelevizija već je objavila natječaj za pjesme, a prijaviti se mogu samo one koje nisu nigdje javno izvedene. Ovaj trenutak čekali su mnogi hrvatski glazbenici pa tako I Lidija koja je već dva puta nastupila na tom festivalu s grupom Perle.

“Za Doru ću prijaviti pjesmu ako je stignem snimiti i poslati do njihova roka. Naravno, bilo bi mi drago i da onda uđem u konkurenciju”, rekla je za 24 sata..

“Voljela bih predstavljati Hrvatsku na Euroviziji jer bi mi to bila velika čast. Borila bih se za pobjedu svom snagom”, rekla je Lidija i dodala kako publika treba imati bolji uvid u to tko zna pjevati, a tko ne.

Obožava žive nastupe jer može pokazati veličinu svog glasa.

View this post on Instagram #planetlille #istasiglas #nevereverphotoshop #glazbenitop20 A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Jan 9, 2019 at 3:28am PST

View this post on Instagram #planetlille #istasiglas #nevereverphotoshop A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Jan 6, 2019 at 8:48am PST