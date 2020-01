Zahuktao se rat između Lane Jurčević i njezinih fanova! ‘Volite samo guzice i sise’, rekla im, a oni njoj da se srozala i da je smeće

Autor: Iva Hanzen

Nakon što su obožavatelji Lane Jurčević oštro napali pjevačicu zbog toga što se u zadnje vrijeme više bavi svojim beauty brendom La Piel, umjesto pjevačkom karijerom, te su se pritom dobro isposvađali s onima koji su na Laninoj strani, pjevačica je odlučila pokazati da ju zlonamjerni komentari apsolutno ne zanimaju. Prvo je objavila seriju zlih komentara koje je dobila, pritom pored iste napisavši samo: ‘Itd’, jer nije htjela ulaziti u dublje rasprave, a potom je objavila video na kojem Jim Carrey objašnjava koja je tajna uspjeha.

Pored potonje objave je napisala: ‘Da vidimo koliko ljudi voli samo ‘sise i guzice’ a koliko ovakve stvari’, time nam dokazavši ne samo to da se nema namjeru svađati, već i to da je više od površne pjevačice s estrade ili još jednog lijepog lica. Ovim nam je ujedno pokazala da se osim savršenim tijelom, može pohvaliti i bogatim duhom, a dok bi neke pjevačice odlučile ovakve rasprave odvesti na viši nivo i povlačiti se po medijima, Lana je ‘hejterima’, odlučila začepiti usta na mnogo ležerniji način.

Uostalom, nije loše čuti od ovako velikog hollywoodskog glumca kakav nam to recept za sreću nudi, a evo što Jim smatra koja je tajna sreće:

‘Probudio sam se i odjednom sam shvatio. Shvatio sam kako su misli iluzija i kako su odgovorne za, ako ne svu, onda bar većinu patnje koju prolazimo. I onda sam shvatio da gledam misli iz druge perspektive te sam se pitao: ‘Tko je svjestan mojih misli, toga da mislim?’ I odjednom me preplavio predivan osjećaj slobode, slobode od samoga sebe i svojih problema. Uvidio sam da sam više od onog čime se bavim, više od svog tijela, i da sam istodobno sve i u svemu što me okružuje… Strah će biti veliki igrač u vašem životu, ali vi odlučujete u kojoj mjeri. Možete provesti cijeli život zamišljajući duhove, brinuti se oko toga što donosi budućnost, ali sve što će zapravo uvijek postojati je ono što se događa upravo sada. Tu spadaju i odluke koje donosimo u samom ovom momentu, a koje su bazirane ili na ljubavi ili na strahu. Toliki broj nas donosi odluke koje su utemeljene na strahu, a koje su zamaskirane kao praktičnost. Ono što uistinu želimo, čini se izvan našeg dosega i suviše smiješnim da bismo uopće mogli maštati o tome. Stoga se nikad ne usuđujemo pitati svemir za to. Ali govorim vam, ja sam dokaz da možete pitati svemir što god poželite….Ono što se trenutačno događa u svačijoj glavi je pitanje: ‘Tko sam ja?’ i u depresiji su jer pokušavaju obraniti svoj imidž pred svijetom, a depresija izgleda upravo tako. Ljudi kažu: ‘O Jim je bio depresivan i slične stvari’. Da bio sam depresivan kad sam pokušavao biti Čarobnjak iz Oza, umjesto lik u znoju iza zastora. Ali sada znam da je Oz samo lik. Mislim da se svi nose s tim, mislim da svi hodaju uokolo i pitaju se: ‘Zašto sam depresivan?’ E pa to je zato što pokušavaš biti netko drugi od onog što jesi i to zbog drugih ljudi oko sebe. Ali čim napustiš takvo razmišljanje, bolje stvari će se događati. Sada za mene postoji samo tuga. Tuga dođe, dođe sreća, kao i što se vrijeme mijenja. Prođe te, umjesto da utapaš u tom osjećaju’.

Doduše, ova je objava imala podijeljene reakcije kod Laninih fanova. Dok je jedne ovaj video inspirirao pa su Lani ostavili komentare poput:

‘Briljantan!! Kao i Keanu Reeves sto se tiče “duhovnjaka” medju glumačkom populacijom’,’Obožavam ovog covjeka ❤ i ‘Otkad se Jim osvjestio vise ga nema u Hollywoodu…Jednim djelom jer shvaca da je hollywood obicna ispraznost a drugim djelom ni Hollywoodu vise ne odgovara osvjesteni pojedinac.To je moje misljenje’, drugi su ostavili provocirajuće komentare poput: ‘Volim manje cice i tvrde, tako i malu prčastu i tvrdu guzu’, ‘Javi nam rezultat iako već znamo’ i

‘Draga Lana, i sama znaš da si u karijeri mogla postići i više. Uvijek si u početcima bila pristojna djevojka, aktivna u plesu, pokrenula školu plesa i sve je nekako vodilo tome da budeš među vodećima.. Kako si snimila Majicu i krenula u suradnju s @songwriterfayo sve se nekako srozalo,pjesme su postale teško smeće, spotovi jeftini, upravo to kako kažeš guzice i sise. Možeš sada pobrisati ovaj komentar, ali znam da i sama osjećaš daa to nisi ti – ona prava ti koja živi i radi glazbu, koja želi na Eurosong pozornicu, koja je rođena za scenu… Nekada si u mojim očima bila osoba vrijedna poštovanja, danas samo još jedna u nizu ”gola,gola” pjevačica. Možeš li nam u 2020-toj pokazati nešto novo? Sigurno! Sretno’

Inače, Lana je uz govor Jima Carreyja, objavila i nekoliko Storyja s nastupa kako bi fanovima također dala do znanja da je s njenom karijerom sve u najboljem redu.