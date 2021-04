‘Za sedamnaest različitih tvrdnji Meghan Markle dokazano je da su potpuno neistinite’, tvrdi slavni britanski novinar Piers Morgan

Autor: Iva Hanzen

Kontroverzni britanski novinar Piers Morgan odbija prestati s optužbama protiv Meghan Markle, inzistirajući i dalje na tome da je “poludjela vojvotkinja” lagala za vrijeme intervjua s Oprah Winfrey.

Osramoćeni britanski TV voditelj, koji je zbog Markle dao otkaz u emisiji ‘Good Morning Britain’, zahtijeva da Markle počne imenovati imena kada je u pitanju njezina tvrdnja da se obratila starijim kraljevskim članovima po pitanju svojih suicidalnih misli. Naime, Meghan tvrdi da su joj isti odbili pomoći te da joj je rečeno “da to ne bi bilo dobro za instituciju”.

“Optužujete ljude u palači da su neizrecivo okrutni samo da bi zaštitili brend kraljevske obitelji. Ako je to istina, navedimo imena tih ljudi, idemo do njih i pitajmo ih je li to istina”, rekao je Morgan intervjueru Tuckeru Carlsonu za “Fox Nation “, misleći na Markle.

“Jeste li rekli samoubojici koja vam je rekla da je samoubojica da joj nije dopušteno potražiti pomoć? Jer mi je to nemoguće vjerovati ”, rekao je Morgan.

“Evo nas mjesec dana kasnije, i iskreno, imao sam dovoljno vremena razmisliti o ovome, još uvijek ne vjerujem ni u što što su govorili”, dodao je o Markle i njezinom suprugu princu Harryju, koji je također razgovarao s Winfrey.









„Za sedamnaest različitih tvrdnji njih dvoje sada je dokazano da su ili potpuno neistinite ili masovno pretjerane ili nedokazive. Ne razumijem zašto bih morao vjerovati ljudima koji ne govore istinu. U ovom intervjuu ima toliko smiješnih činjenica da je, iskreno, vjerovati Meghan Markle isto kao da kažem da vjerujem Pinocchiou. Zašto bih to učinio?”

Bivši voditelj shvatio je da su ga “liberalni nasilnici” uništili, a sve zato što je samo rekao svoje mišljenje.

“Nije zapravo riječ o Meghan Markle, ona je vojvotkinja u zabludi koja želi zaraditi milijune na britanskoj kraljevskoj obitelji dok istovremeno pljuje po njima”, rekao je Morgan. “Zapravo se radi o slobodi govora”, dodao je.









Nastavljajući napadati Markle, Morgan se dotaknuo tvrdnje koju je Meghan uputila Winfrey, a prema kojoj njezin sin Archie nije dobio zaštitu ili kraljevsku titulu jer je mješovite rase, što nije istina jer mu po zakonu ovo dvoje ionako ne pripada, bez obzira koje rase bio. “Nisam samo dobio osjećaj da je njezino proživljeno iskustvo neistinito, već i da je činjenično netočno”, rekao je Morgan o toj tvrdnji. “Taj dječak nikada nije ni trebao biti princ sve dok princ Charles, Harryjev otac, ne postane kralj smrću kraljice. Dakle, priča Meghan Markle prema kojoj Archie nije dobio titula princa zbog svoje boje kože je laž”, pojasnio je Morgan.

Podsjetimo, Morgan je napustio popularni britanski talk show ‘Good Morning Britain’ prošlog mjeseca, nakon što se sukobio s kolegom zbog tvrdnji Markle i Harryja iznesenih u intervjuu s Oprah.

Morgan je Carlsonu tako priznao da nije smio izaći sa seta emisije dok je bio u eteru, ali dodao je: “Bio sam ljut jer sam mogao osjetiti da postoji sve veći osjećaj da, ako ne vjeruješ Meghan sve što je rekla, onda si ti problem, ti si rasist, nije dolazilo u obzir da ona laže ”.

Rekao je da su mu kasnije producenti emisije rekli da se mora ispričati ili inače zaista mora dati otkaz.









Morgan je rekao da je prošetao zapadnim Londonom prije nego što je odlučio da neće biti “maltretiran ” te je rekao svojim direktorima: “U osnovi, neću se ispričavati što nisam vjerovao Meghan Markle”.

Rekao je da mu se “gadi” što ga je nekadašnji “prijatelj” i voditelj CNN-a Don Lemon kasnije optužio da je počinio “akt rasizma” zbog sumnje u Markle.

Morgan je dodao da se i dalje osjeća loše zbog britanske prijateljice Sharon Osbourne, koja je na kraju napustila CBS-ov talk show “The Talk” usred optužbi za rasističko ponašanje, nakon što ga je branila na Twitteru.”Uznemirujuće je vidjeti moju dobru prijatejicu kako je srušena”, rekao je Morgan Carlsonu. “Sharon je vrlo namjerno skinuta … sve zato što se usudila reći tweet-om da imam pravo na svoje mišljenje”, zaključio je.