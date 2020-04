William i Harry se posvađali do krvi! U rat se uključila i kći kraljice Elizabete! Harry će postati beskućnik i ostat će bez obitelji!

Autor: Iva Hanzen

Kraljica Elizabeta nedavno je proslavila 94. rođendan, doduše isključivo u društvu svog supruga, princa Filipa s kojim je još uvijek u dvorcu Windsor, dok joj je ostatak obitelji čestitao videopozivom, a ovim alatom poslužile su se čak i crne ovce obitelji – Meghan Markle i princ Harry. No, izgleda da je videopoziv u kojem je sudjelovao i maleni Archie, a koji je inače prije epidemije koronavirusa trebao doći sam s ocem Harryjem ovo proljeće u London kako bi se družio s prabakom, kraljevskoj obitelji bio nedovoljan da oproste Harryju što je u ovom, svima teškom trenutku, daleko od kuće.

Naime, neimenovani, ali visokopozicionirani izvor s britanskog dvora tvrdi da je obitelj tražila od Harryja da privatnim avionom doleti u Veliku Britaniju i iznenadi kraljicu osobnom čestitkom, što je Harry odbio. Doduše, ne znamo kako bi Harry to izveo ako je kraljica i dalje u samoizolaciji, no tko zna, možda bi joj bar mahnuo kroz prozor ispred njezinog dvorca Windsor. To bi svakako bilo pravo iznenađenje, da ne spominjemo kako mu i dozvola za putovanje, kao pripadniku jedne ipak tako moćne obitelji, sigurno također nije bila problem. I u Hrvatskoj ljudi dobivaju propusnice za putovanja kako bi posjetili rodbinu, pogotovo ako su u ugroženoj skupini i treba im pomoć pa kako onda Harry ne bi dobio jednu!?

U svakom slučaju, Harryeva odluka da ne dođe u Veliku Britaniju, čak niti nakon što je saznao da mu je otac pozitivan na koronavirus, jako je razljutila članove britanske kraljevske obitelji, a pogotovo princa Williama. Navodno su imali do sad najgoru svađu u životu u kojoj je William rekao Harryu da je tvrdoglav kao nikad do sad, na što mu je Harry rekao da mora da se šali kada očekuje da ponizno dođe kući nakon što se cijela obitelj toliko loše odnosila prema njemu i Meghan. ‘Ne namjeravamo više ikada stupiti nogama na britansko tlo’, navodno je u afektu rekao Harry, dok ga je William očajnički molio da prestane stavljati Meghanine želje ispred svojih želja, ali i dužnosti prema kraljici Elizabeti i svojoj zemlji, pogotovo tijekom svjetske krize koju je izazvala pandemija koronavirusa.

Naravno, pravu istinu o tome što su si točno braća izgovorila nikada nećemo saznati, osim ako netko od članova britanske kraljevske obitelji ne progovori o tome, no jedna je članica obitelji razvezala usta. Riječ je o dvije godine mlađoj sestri princa Charlesa, princezi Anne, koja je inače poznata kao buntovnica unutar obitelji. Naravno prije nje, glavna je buntovnica bila sestra kraljice Elizabete, danas pokojna princeza Margaret, koja je naslovnice časopisa punila detaljima svojih burnih noćnih izlazaka, borbe s alkoholom i destruktivnog braka.

Stoga, buntovništvo očito kola u tako fino odgojenoj obitelji, no čak i buntovnice unutar iste smatraju da su Harry i Meghan pretjerali. Naime, Anne je nedavno davala intervju za slavni časopis Vanity Fair u kojem se između ostalog osvrnula na obiteljska događanja na dvoru proteklih mjesci. Iako nije imenovala Harryja i Meghan u jednom od svojih odgovara, bilo je jasno što misli o njihovom buntovnom ponašanju i odluci da se sami financiraju, kao i da financiraju vlastite humanitarne organizacije.

‘Mislim da ova mlađa generacija vjerojatno ne zna što sam ja radila u prošlosti i to je uglavnom točno, zar ne? Danas se nije potrebno osvrnuti na prijašnje generacije i zapitati se tko je što učinio, već danas svi traže neke svoje, nove načine. Ali molim vas, ne izmišljajte ono što je već izmišljeno. Bili smo tamo, učinili smo to. Neke od ovih stvari ne funkcioniraju i možda ćete se morati vratite osnovama’, objasnila je ‘u rukavicama’ Anne.

Što se pak tiče financiranja humanitarnih organizacija, izgleda da će Harry i Meghan imati problema s financiranjem svojih potreba, a kamoli s financiranjem drugih ljudi. Američki tablodi pišu kako još uvijek nemaju svoj dom, iako posjeduju vilu u Los Angelesu, a i u kupnji su još jedne vile u blizini Los Angelesa. Naime, sada se još uvijek nalaze kod prijatelja u Malibuu, a kad se Harry javio iz Malibua nedavno videopozivom iz kuće u kojoj se trenutačno nalaze, ista nije izgledala nimalo luksuzno. Zašto su uopće još uvijek kod nekoga, iako posjeduju vlastitu vilu u Los Angelesu, pitaju se mediji, pogotovo nakon što je u javnost iscurila informacija da jedva imaju za dadilju koja bi čuvala Archiea dok oni nešto obavljaju.

Tim više je svađa između Williama i Harryja grozna jer izgleda da će Harry praktički postati beskućnik, a pritom se svojski trudi još više udaljiti od obitelji koja mu u ovom trenutku jedina može pomoći.