‘Volim te volim i hvala ti’: Nina Badrić uputila nježne riječi muškarcu kojeg voli! Priznala da i on voli nju

Autor: Iva Hanzen

‘Ma…..em je prekrasan, em je šarmantan, em je duhovit, em je dobar..voli sve što vole mladi ( mene), a voli i žene s oblinama, a i one njega 😜 Svjetski je frajer, a naš 💪🏻Treba moći osvojiti svijet iz Kostrene 👏🏻👏🏻👏🏻@zigman_official kad nam stiže Madonna 😁 Volim te volim i hvala ti ❤️’, napisala je Nina Badrić pored Instagram fotografije na kojoj se nalazi u zagrljaju hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana.

Nina je na posljednjem koncertu održanom u splitskoj Areni nosila upravo Zigmanovu kreaciju, svjetlucavo crno odijelo sa zelenim odsjajem, a ako na slici iznad pomaknete prstom u lijevo, vidjet ćete još jednu njegovu kreaciju u kojoj je zasjala na spomenutom nastupu, koja je toliko raskošna da u njoj izgleda poput princeze. Pjevačica inače već dugo surađuje s našim dizajnerom iz Kostrene blizu Rijeke, kojeg obožavaju ne samo naše zvijezde poput Nine, Indira Levak i Elle Dvornik kojoj je dizajnirao vjenčanicu za svadbu, već i one srpske poput Jelene Karleuše. Uz to ga obožavaju i izvan granica Hrvatske pa je Nina s pravom napisala da je osvojio svijet. Nose ga brojne strane slavne pjevačice poput Nicki Minaj, Fergie i članica grupe Little Mix.

Doduše, ne znamo na što je Nina mislila kada je rekla ‘…kad nam stiže Madonna‘, je li mislila na neku novu kreaciju koju je Juraj osmislio za Madonnu ili na neku od njegovih novih fantastičnih haljina imenom Madonna, ali svakako nas je više zaintrigirao dio statusa u kojem govori da ga voli, ali i da on voli nju. Kako je lijepo biti u zagrljaju muškarca za kojeg znaš da je ljubav obostrana. Da smo bar Nina Badrić.