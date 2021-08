(VIDEO) ROZGA NAPRAVILA KAOS U BEOGRADU! ‘Živa vatra, živi oganj, vatrena Jeca, kad ćeš u Kragujevac?’

Autor: Tea Šojat

Je li to zbog dugog perioda kojeg je provela bez pozornice, nije potpuno jasno, no moramo priznati da se ne sjećamo kad smo vidjeli Jelenu Rozgu ‘u elementu’ kao što je to bilo na koncertu kojeg je održala u srijedu u beogradskom restoranu Nacionalna klasa.

Osim što je izgledala senzacionalno u crnoj uskoj haljini splitskog modnog studija Arileo u vlasništvu dizajnera Marije i Jurice Piric, Rozga je oduševila i energijom koju je unijela u dupkom pun restoran.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)

Beograđani i Beograđanke pjevali su neke od njenih najvećih hitova u glas, a iz videa kojeg je podijelila na svom Instagram profilu jasno je da su znali sve i jednu riječ njenih pjesama.

Rozga je potpuno oduševila publiku, a da se i sama jako dobro osjećala svjedoči i video na kojem gosti s Jelenom pjevaju njen hit ‘ Dani su bez broja’, dok ona uživa u plesu na pozornici. Uz video Jelena se zahvalila Beogradu na divnoj večeri.









“Kakav ti show napraviš, to ne može nitko”, “Prekrasno pjeva i divno izgleda”, “Živa vatra, živi oganj, vatrena Jeca”, “Kad ćeš u Kragujevac?”, samo su neki od komentara ispod objave.