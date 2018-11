(VIDEO) Otkrila tešku bolest: Popularna hrvatska pjevačica progovorila javno

View this post on Instagram

Tiho slavlje u bolnici uz veceru☺️ Nothing’s gonna stop my love for You!! 💪🏽♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________________________________________________________ #citat #croatia #writing #writer #ljubav #sea #nikaantolosruban #bosnaihercegovina #srbija #slovenia #pisci #quote #quotes #quotesoftheday #sayings #hrvatska #makedonya #zagreb #rijeka #izreke #god #girl #woman #woman #jesus #citati #poetsofinstagram #poetrycommunity #jesus #jesuschrist