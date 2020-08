(VIDEO) Nives kakvu još nismo vidjeli, izvan sebe od šoka! ‘Kret*** jedan, deb***, kako si glup…!’

View this post on Instagram

Mislim da je vrijeme da proširim svoj vokabular prostota. Ove su već toliko zastarjele i otrcane da su izgubile funkciju 😂🤣 * * Naravno jasno vam je i da će gospon sa snimke biti propisno kažnjen. Ideje i prijedlozi su dobrodošli. Pišite, otpustite kočnice, uključite maštu… #pamtipavrati