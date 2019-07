VIDEO: Morate vidjeti novi uradak koji su napravili Žanamari i njezin suprug

Autor: Iva Hanzen

Kada je Lana Jurčević počela snimati covere, odnosno obrade pjesama i to onih stranih, pomislili smo kako uistinu podcjenjujemo naše zvijezde jer su se one itekako sposobne probiti na strano tržište i to daleko izvan granica Balkana. Sada kad je Žanamari Perčić objavila cover, konkretno obradu američke pjevačice Halsey, još smo uvjereniji da će ljepotice s naše estrade pokoriti svjetsko glazbeno tržište. Što se tiče Žanamari, za nju je to pogotovo za očekivati jer njezin Instagram profil ionako prati iznimno velik broj stranaca, koji u stopu prate sve njezine modne objave i outfit postove, a sad će ju sigurno početi pratiti i zbog glazbe koju radi.

Žanamari je toliko fenomalana i glasom i stasom na ovom videu da se ne bismo čudili kad bi joj američke izdavačke kuće odmah ponudile suradnju. S ovim bi se sigurno složili i njezini fanovi koji su je obasuli brojnim pozitivnim komentarima poput: ‘Ekstra cover, otpjevala u svom stilu’, ‘Ovo sta si sad ucinila je vrh, deset puta bolje, ma sto puta bolje od orginalne verzije’, ‘Ovo je ekstra Žaky. Najjača si’, ‘Izvrsno ! dodala svoj touch, snimi još koji cover’, ‘Bravo Žaky, odlično’, ‘Od milion glasova uvjek bih je prepoznala, imaš tako divnu i posebnu boju glasa, prelijepo otpjevano!’ i ‘Ovo je baš svetski’.

Cover je inače nastao u suradnji sa Žanamarijinim voljenim suprugom Makyjem, kako pjevačica od milja zove Maria Perčića iliti Joshuu Macksa, kako mu je scensko ime. On je odsvirao sve instrumente te je bio zadužen za ‘mixanje’, odnosno završno poliranje zvuka, tako da i njemu treba odati počast za ovaj uradak.