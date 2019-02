(VIDEO) Milinović napravio predizborni spot s Bulićevim hitom bez njegove dozvole?

U sklopu kampanje za izbor Skupštine Ličko-senjske županije, koja je u punom jeku, na pojedinim portalima i društvenim mrežama pojavio se predizborni spot aktualnog župana Darka Milinovića koji se bazira na pjesmi Mate Bulića “Ja sam na te ponosan”. Međutim, vrlo brzo nakon pojavljivanja spota on je i uklonjen, piše Jutarnji list.

”Pjesma ‘Ja sam na te ponosan’ govori o odnosu oca i sina. Univerzalna je to priča koja se odnosi na svaki odnos u Lijepoj našoj i šire bez obzira na dobnu, vjersku, političku ili bilo kakvu pripadnost. Kad su nas pitali može li se ta pjesma koristiti u političke svrhe, naš je odgovor bio negativan. Svatko tko je postupio drugačije radio je to na svoju ruku i bez naše dozvole, a svako neovlašteno korištenje snimke bilo je i bit će prijavljeno i uklonjeno”, rekao je Mate Bulić.

Darko Milinović objasnio je kako je uopće došlo do te velike zabune oko Bulićevog spota.

”To nije moj službeni spot niti bih sebi dozvolio da to napravim bez suglasnosti autora. To se pojavilo i širilo na društvenim mrežama, kao i mnogi drugi spotovi i parodije vezane uz mene. Kad je to objavio jedan portal, poslao sam službeni zahtjev da se to ukloni, što je i učinjeno”, rekao je Milinović.