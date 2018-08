(VIDEO) HRVATSKA PREDSJEDNICA OPET RAZVALILA! Britanci je žele za premijerku

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović gostovala je u popularnom britanskom showu Good Morning, Britain te je ako prema komentarima na društvenim mrežama potpuno osvojila Britance.

Naime, Grabar-Kitarović je u jutarnjoj emisiji govorila o Brexitu i pritiscima na žene koje se bave politikom. Međutim, kratki intervju bio je dovoljan da oduševi mnogobrojne gledatelje.

‘Bila je uistinu inspirativna za slušati!’, ‘Možemo li zamijeniti premijere’, ‘Hrvatska, Škotska te voli’, ‘Čini se kao simpatična gospodađa. Puno više od May’ , ‘Možemo li je zamjeniti s May? Hrvatska vrijedilo bi?’, neki su od komentara.

Naravno, nisu propustili komentirati kako je hrvatska predsjednica oduševila svijet sa svojom potporom Vatrenima.

Thought she was really inspirational to listen to!

Can we do a #PM swap?

Croatia the country of Scotland love’s you

Seems like nice Lady😉😎, A lot more to than May 🤬#BREXIT #NOW 😎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😎

— BEST IN THE BUSINESS (@simm_anthon) 7 August 2018