(VIDEO) EMOTIVNA NAJAVA POVRATKA: Nakon 16 godina vraća se kapetan Jean-Luc Picard

Autor: Dnevno.hr

Jean-Luc Picard, najpoznatiji kapetan Zvjezdane flote u američkoj znastveno-fantastičnoj seriji ‘Zvjezdane staze: Sljedeća generacija‘ vraća se nakon 16 godina, i to nakon filma ‘Zvjezdane staze: Nemesis‘.

Lik kojega glumi Patrick Stewart zacijelo je jedan od najslavnijih federacijskih kapetana. Picard se uvijek držao svojih ideala, i nikad ih nije tajio. Imao je vrlo važnu ulogu u stabilnim odnosima između Federacije i okolnih neprijateljski raspoloženih sila. Bio je velik diplomat i uvijek je sve pokušavao riješiti na miran način. Stupio je u prvi kontakt sa 27 vrsta.

Moralni uzor kakav nedostaje u današnjem svijetu svojim je postupcima širio univerzalne ljudske vrijednosti poput mira, prava, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti. Istodobno, uvijek je bio čvrst i nepopustljiv u poštivanju načela Federacije, prve zapovijedi koja se tiče zabrane miješanja u život onih civilizacija koje još nisu razvile pogon za međuzvjezdana putovanja, no i svih drugih pravila. Napose je cijenio iskrenost i izravnost, zbog čega se savršeno nadopunjavao sa svojim prvim časnikom Williamom Rikerom. S Picardom je odrasla cijela jedna generacija, ona koja pamti život u slobodnom svijetu i teži ujedinjenju ljudske vrste i zajedničkom poduhvatu osvajanja svemira.

Stewart napominje je bio posebno ponosan što je kapetan Picard potaknuo mnoge da slijede njegov primjer i okrenu se znanosti, istraživanju. “Osjećam da sam spreman vratiti se onom utješnom i reformirajućem svjetlu u današnjim počesto mračnim vremenima. Radujem se suradnji sa našim briljantnim i kreativnim timom, dok ćemo pokušat donijeti svježu, neočekivanu i značajnu priču u život, još jednom”, naglasio je.

Na konvenciji u Las Vegasu prije dva tjedna glumac Patrick Stewart objasnio je zašto je godinama prezirao lika koji mu je zauvijek obilježio život. “Kada sam čuo da se snima jedan film koji me jako zainteresirao, kao kazališni britanski glumac, javio sam se režiseru i objasnio mu koliko bi mi značilo da igram tu ulogu koja je bila kao stvorena za mene. No, režiser mi je rekao: ‘Ma sve je to u redu, ali što će Jean-Luc Picard raditi u mom filmu!?’ Tada sam mislio da je Picard za mene zauvijek mrtav.

No, nešto se ipak promijenilo. Svijet u kojem danas živimo nije onaj idilični koji je zamislio tvorac ovoga svevremenskoga serijala. Naprotiv. Stewart je rekao da je baš zbog toga u posljednje vrijeme ponovno gledao seriju čiji je on bio protagonist, priznavši da je neke epizode pogledao prvi put.

“A zatim se dogodila prekretnica. Dirnulo me kada mi je jedan policajac iz Arizone rekao kako je silno deprimiran situacijom u svijetu te zbog svim stravičnih stvari koje susreće u svom svakodnevnom radu. ‘No, kada dođem kući, zatvorim se u svoju sobu, skinem s police neku od vaših epizoda, pogledam Zvjezdane staze i odmah mi se vrati optimizam. Hvala vam na tome’, rekao mi je policajac”, ispričao je Stewart i u suzama najavio:

“Imam jednu važnu vijest za vas… Jean-Luc Picard se vratio!”.

Dodatno je zaintrigirao obožavatelje kada je rekao da Picard možda neće biti isti onaj na kojega su navikli, da možda neće biti ni kapetan, te da scenarij još nije završen.

“Za mene je to neočekivano i divno iznenađenje i uzbuđen sam što ću se vratiti Jean-Lucu Picardu i istražiti nove dimenzije lika. Tražim mu novi život i to nakon što sam pomislio da je njegov život gotov”, dodao je.

Držimo palčeve da nam se vrati Jean-Luc i cijela njegova posada.