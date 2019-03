(VIDEO) Bešlagić poručio Šprajcu: Prekinut ću tvoju emisiju

View this post on Instagram

Sve je spremno za večerašnju epizodu #Superpar-a! 💪🏻🤣😉📺 @beslagicenis_jedini_pravi se samo treba kratko dogovoriti neke sitnice sa @zoransprajc-om! 😉 Vidimo se u 21 sat samo na RTL-u! #RtlDirekt #rtl #rtlhr #rtlhrvatska #ZoranŠprajc #zoransprajc #enisbeslagic