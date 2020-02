Veljača ničim izazvana počastila fanove golim grudima! ‘Najjača si’, poručili jedni, ‘Spalit ćemo te’, kažu drugi!

Autor: Iva Hanzen

Jelena Veljača je ničim izazvana počastila obožavatelje na Instagramu fotografijom svojih golih grudima, koja je nastala na njezinom nedavnom putovanju na Maldive. Ovo je naravno izazvalo silne rekacije pa su joj fanovi ostavili komentare poput: ‘Sise. ❤️’Ovako dobru boju mozes jedino na Maldivima dobiti. 😁😉’, ‘Znači najjača si👏’, Spalit cemo te 😘😘😘😘’, ‘Na istom profilu djete i gole grudi, kaj s tobom ne stima’, ‘Kako lijepa fotka, ima puno neke njeznosti u njoj’, ‘Cice večeras prije Korizme sutra.Svjetski😂😂😂😍’, ‘Ako je to sve sto imas,bolje to sakrij. 🤭👎’ i ‘Ovo je slikano u sobi sa navučenim zastorima. Žena koja bi na Maldivima pokazala sise bilo gdje u javnosti, uključujući plažu, završila bi u zatvoru dok ne kaže “sisa”. Dobre sise bez obzira na to. :-)’.

Kao što vidite fanovi su podijeljeni, jedni su oduševljeni, drugi zgroženi, a treće je sve ovo samo dobro nasmijalo. Sve što mi imamo za dodati je da Jelena uistinu ima lijepe grudi.