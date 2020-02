Veljača dobila prijetnje nakon što je osudila spaljivanje homoseksualnog para! Evo što joj poručili, ali i kako je reagirala!

View this post on Instagram

‘Činjenicu da netko ima potrebu spaliti simbole homoseksualnog para s djetetom, što je vrlo očito usmjereno na konkretan par koji se godinama bori za pravo posvajanja ili udomljavanja djece, a samim time mi se taj čin čini potencijalnim kaznenim dijelom prijetnje smrću, osuđujem i smatram znakom teške psihopatologije. Činjenica da se to dogodilo pred cijelom zajednicom koja uključuje i djecu vrtićkog i školskog uzrasta, taj događaj je ujedno i psihološko zlostavljanje djece. Djeca će naime internalizirati vrlo jasnu poruku. Naučili su da se boje spaljivanja ako se zaljube u ‘krivu’ osobu. Naučili su da je nasilje ok, ako je preko puta nešto što ne razumijemo. Naučili su da je fizičko nasilje prihvatljivo, štoviše, poželjno. Naučili su da ne treba postojati kontrola frustracije, samo spališ nekog kad te nervira. Naučili su puno o strahu. Osjetili su ga. Traumatizirana su. Naučili su da će ih vlastiti ćaća spaliti ako posvoje dijete sa svojim partnerom ili partnericom ako su istog spola. Naučili su da ih treba biti sram njihovih autentičnih osjećaja. Naučili su da njihova zajednica aplaudira nasilju. U ovom slučaju nepoznavanje tradicije i običaja manje osuđujem od činjenice da su traumatizirana djeca. Nadam se da će pravobraniteljica i politički establišment reagirati’, rekla je glumica, scenaristica, redateljica i aktivistica Jelena Veljača povodom spaljivanja skulpture u Imotskom koja prikazuje gay par koji u rukama drži posvojeno dijete. #story #storyhr