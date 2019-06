VELIKE RIJEČI: Evo što je Ivan Šarić poručio svima koji tuguju zbog njegova poraza u ‘Plesu sa zvijezdama’!

Autor: Iva Hanzen

Ivan Šarić možda nije pobijedio u showu “Ples sa zvijezdama” i premda je to kod nekih fanova čak izazvalo suze, ovaj uvijek dobro raspoloženi snažni muškarac, kako ga opisuje njegova djevojka Korana Gvozdić, ne tuguje. Dapače, ovim je činom dokazao da je iznad borbe i pobjede. U svom je Instagram Storyju objavio prigodan tekst sljedećeg sadržaja: “‘Obrati pažnju, smrtniče. Nije sramota da te ljudi sruše. Najvažnije pitanje koje se moraš upitati jest zašto sam srušen’. Bruce Lee”.

Fantastično je to što se referirao na poznatog majstora borilačkih vještina i glumca jer je on savršen uzor u ovakvim ili bilo kakvim teškim životnim situacijama, da ne spominjemo kako je Bruce Lee puno više od onog za kojeg smo ga smatrali. Mnogi u njemu još vide samo Azijca koji se pokušao probiti u američkim filmovima ili nekog tko mlatara rukama i nogama bez ikakvog smisla. Prava istina je da je Lee bio i filozof koji je u svoje borilačke pokrete nastojao inkorporirati i svoju životnu filozofiju koja je bila puno više od pukog korištenja šaka.

Mnogi Leejevi citati svjedoče da je bio više od borca, filozof u pravom smislu te riječi. Ovo su samo neki od njih:

“Vjera je stanje uma koje se može uvjetovati kroz samodisciplinu. Vjera ostvaruje ciljeve. Vjera omogućuje postizanje onoga što čovjek zamisli.”

“Budi kao voda prijatelju. Tekuća voda nikad ne postane ustajala. Zato moraš nastaviti teći.”

“Kada gledam oko sebe, uvijek učim nešto, a to je da budeš svoj uvijek, izraziš sebe i imaš vjere u sebe. Nemoj ići okolo i tražiti uspješne da ih kopiraš. To je sada popularna stvar u Hong Kongu, uvijek kopiraju ponašanje, ali nikada ne kreću od korijena svog bića, a to je, kako ja mogu biti ja?”

“Kada govorimo o goloj borbi, bez pravila, onda, dušo, bolje ti je da treniraš svaki dio svog tijela!”

“Svi tipovi znanja ultimativno znače spoznaju sebe.”

“Dobar borac ne postaje napet, nego spreman. Ne misli, a i ne sanjaj. Spreman za sve što može doći. Kada se protivnik širi, ja se skupljam, a kada se on skuplja, ja se širim. A kada se pojavi prilika, ‘ja’ ne udaram, ‘ono’ udara samo od sebe.”