Uvijek drama s Meghan Markle! Muž ju je varao s muškarcem!

Autor: Iva Hanzen

Meghan Markle su možda strašno smetali novinski natpisi koji su je svakodnevno i nemilosrdno pratili od kad se udala za princa Harryja, a koji su iznosili svaku njezinu prljavu tajnu ili ju osuđivali, no nije mogla ni slutiti koliko će tek prljavih tajni izaći nakon što je s Harryjem odlučila napustiti Veliku Britaniju i preseliti se u SAD. Do sad je tako procurio njezin životopis koji svjedoči da je Meghan u životu glumila u svega par beznačajnih serija, kao i njezin dnevnik u kojem otvoreno govori što misli o britanskoj kraljevskoj obitelji, prije nego li je uopće ušla u sukob s članovima iste, a o njezinim porno uradcima na početku karijere da i ne pričamo.

Sada portal Entertainment Times donosi još jednu informaciju o Meghan koja joj svakako ne ide u prilog. Naime, u vrijeme kada se kao i danas neuspješno pokušavala probiti u svijetu glume, odnosno na samim svojim početcima, Meghan je vodila blog. Na blogu je 2010. godine napisala zanimljiv status, koji je naravno kasnije uklonila kada se udala za princa Harryja, a isti je išao ovako: ‘Ono kad nakon prekida saznaš da se tvoj bivši, glumac u usponu, spetljao s tvojim agentom. A agent je muškarac’, čime je dala naslutiti da ju je dečko ostavio i to zbog muškarca, štoviše njezinog vlastitog agenta.

No, izgleda da je Meghan ovu vezu ipak brzo preboljela jer je godinu dana nakon toga završila s filmskim producentom Trevorom Engelsonom s kojim je bila u braku svega dvije godine, a kako je nedavno otkrila njezina najbolja prijateljica iz djetinjstva Ninaki Priddy, Meghan se za Trevora udala jer je već bila u 30-ima i nije htjela ostati sama, a on joj je bio i dobar izvor mogućih glumačkih uloga. Od silnih glumačkih uspjeha na kraju ništa nije bilo, a očito je bilo i manjka ljubavi pa je Meghan Trevora ostavila i hladno krenula dalje, baš kao što to izgleda vješto čini nakon svakog prekida.