UMRLA SESTRA GORANA IVANIŠEVIĆA: Srđana je otišla nakon teške bolesti

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević i njegova obitelj proživljavaju teške trenutke. Njegova sestra Srđana Ivanišević preminula je nakon duge i teške bolesti. Uzrok smrti još se ne zna.

Podsjetimo, Goran Ivanišević je u ovogodišnjem specijalu Ekran govorio o teškim trenucima u karijeri kad je saznao za Srđaninu bolest:

“Jedan od najgorih dana u mom teniskom životu dogodio se koncem 1988. godine. Pripremao sam se za put u Australiju, gdje sam planirao igrati kvalifikacije u Adelaideu i potom kvalifikacije Australian Opena i možda nastupiti na juniorskom turniru. Prije nego što sam krenuo na put, otac mi je rekao da mi je sestra bolesna, da je liječenje skupo, da on ostaje doma i da ću biti sam. Ja te noći nisam spavao, a sljedeći dan sam otputovao u Australiju i tamo izgubio u završnom krugu kvalifikacija u Adelaideu, ali ušao sam kao sretni gubitnik i stigao do četvrtfinala. I u Melbourneu sam prošao kvalifikacije i također stigao do četvrtfinala. Juniorski turnir nisam ni igrao. U svakom slučaju, sav taj nagradni fond koji sam zaradio u Australiji ponio sam u kešu, stavio ga u jaknu od koje se nisam odvajao sve do dolaska kući. Ni zbog toga nisam spavao u avionu. Onda sam došao ocu i rekao: ‘Evo ti pare, evo ti i jakna, samo da se mogu konačno naspavati’.”