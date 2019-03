U ZAGRLJAJU MLAĐEG: Nina Badrić ne krije da obožava ovog muškarca, a tek koliko on voli nju!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić je na svom Instagram profilu objavila fotografiju s make up artistom Markom Tolićem. Osim što je Marko zaslužan za njezine fantasične lookove, dobri su prijatelji, a ovaj make up artist miljenik je i drugih slavnih dama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Neki novi klinci @markotolic 😁👍🏻 Objavu dijeli Nina Badric (@badrich) Ožu 21, 2019 u 12:11 PDT

Na jednom od najvećih tjedana mode u Hrvatskoj, Bipa Fashion Week-u bio je zadužen za make up manekenki koje su nosile revije slavnih hrvatskih dizajnera, a svojom se ljepotom, naglašenom Markovim make upom, posebno istaknula Luna Valas. Inače, svaki put kada se prošeće zagrebačkim ulicama, ova djevojka plijeni poglede. No, njezin stil oduševljava ne samo zagrebačke street style fotografe, nego čak i one iz Milana. Luna je manekenka i model, koju je posao odveo na svjetske modne piste pa je tako nosila revije i snimala kampanje za čitav niz zvučnih modnih imena. Neka od njih su Gucci, Alexander McQueen, Patrizia Pepe, Valentin Yudashkin i Fausto Puglisi.

Šminkao je i Bojanu Gregorić, a Sonja Kovač je oduševila naslovnicom Cosmopolitana, upravo zahvaljujući Markovim čarobnim rukama.

No, Ninu ipak šminka najčešće, a zanimljivo je da je otkrio kako uvijek postigne da pjevačica izgleda tako zanosno. Šminkanje obično započinje preparatom koji se zove Facial Moisturizer koji umasira u lice kako bi potaknuo cirkulaciju i pripremio ga za nanošenje podloge. Tekući puder zatim nanosi u trokut ispod očiju kako bi neutralizirao tamnu sjenu, a fiksira ga mineralnim puderom. Puder zatim koristi za posvjetljivanje najviših točaka na licu, a to su vrh nosa, brada i čelo, nakon čega slijedi tamniji puder koji se koristi za ujednačavanje ostatka tena. Lice se zatim konturira, odnosno osjenčava, čime se ističu jagodice ili ostali dijelovi lica koji se posebno žele istaknuti, i za kraj slijedi rumenilo, premda ga nekad preskoči. Za sjenčanje očiju koristi sjenilo za obrve, kao i ono za oči, a rub kapka zatamni crnom olovkom, dok na trepavice nanosi maskaru u više slojeva kako bi se dobio dramatični efekt. Obrve su po njegovom mišljenju jako bitan dio make upa, a Ninine uvijek naglašava i to s tankim aplikatorom za precizno nanošenje. Na kraju dolazi olovka za usta i onda ruž.

Inače, Marko i Nina se privatno rado druže pa ih možete vidjeti zajedno čak i u noćnom izlasku, a ovaj make up artist toliko obožava svoju muzu da svaki put kada ju našminka, fotografiju Nine objavi na svom Instagram profilu. Ovo su lookovi pjevačice na koje je make up artist posebno ponosan, a i nama se Nina u ovim izdanjima jako sviđa.