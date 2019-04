U ŠOKU SMO: Nikad ne biste rekli da Jelena Rozga ovako provodi vikende

View this post on Instagram

Stisnut zube, izaci na stage i nabaciti osmjeh kao da se nista nije dogodilo.. No samo par minuta prije nastupa vratila sam se sa hitne jer sam 2 sata prije na generalnoj probi natukla rebra. Hvala bogu nista nije slomljeno, primila sam dvije injekcije protiv bolova kako bih uopce mogla nastupiti. Moje najvece razocaranje je u tome sto sve te podrske i akrobacije koje sam toliko vjezbala i zbog njih se ozljedila, na kraju nisam mogla izvesti.. To je taj najveci poraz! Prosi tjedan je bio jedan od najtezih do sada, vrijeme je za zalijeciti sve rane i ostaviti ozljede iza sebe, ja se nadam da sam svoje ispucala za ovaj show! Hvala vam svima na podrsci! 🙌🏻❤️ @plessazvijezdama