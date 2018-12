U obitelj Antonije Blaće stigla prinova prije četiri godine: Ovjekovječila taj moment dirljivom rođendanskom fotografijom

View this post on Instagram

Sretan ti četvrti udomidan, Čarlitos naš najdraži ❤️ Evo, ovako sam malen i čupav bio tada. 🐶❤️🐶❤️🐶❤️ Za one koji se nećkaju oko udomljavanja, evo par znanstvenih činjenica. Sve su na strani udomljavanja ❤️ 🐕Mnoge studije pokazuju da veza između članova obitelji i kućnog ljubimca donosi brojne emocionalne koristi poput zajedništva, druženja i bezuvjetne ljubavi, dok djeca dobivaju priliku učiti o odgovornosti i brizi, te pokazivanju ljubavi i poštivanja. 🐕Veza vlasnika s obiteljskim kućnim ljubimcem ispunjena ljubavlju može pružiti osjećaj sigurnosti i povezanosti s drugim ljudima u svim fazama života. 🐕 Šetanje psa može povećati razinu društvenog kontakta i pri tome smanjiti osjećaj nelagode, što utječe na socijalnu dobrobit osobe. I kako onda ne udomiti? 😍 #WeAreBetterWithPets #purina